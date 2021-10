Skrækmodstander: Jammerbugt FC igen straffet hårdt af falstringer

FODBOLD:En dårlig film bliver ikke bedre af, at man ser den igen. Det kan 1. divisionsspillerne fra Jammerbugt FC tale med om, efter at de lørdag eftermiddag for anden gang i sæsonen blev slået stort af Nykøbing FC. 4-0 på Falster tidligere på sæsonen blev denne gang vekslet til 5-0 i Pandrup.

Præcis som i de to holds første møde kunne det være blevet en anden historie, hvis ellers de nordjyske oprykkere havde kendt deres besøgelsestid.

Den første store mulighed i kampen faldt til Jammerbugt FC - efter syv minutters spil -da Omar Natami kom først på et fladt indlæg tæt under mål. Nykøbing-keeperen fik dog med en refleks forhindret et tidligt føringsmål til nordjyderne.

I stedet slog gæsterne til på deres første og eneste mulighed i første halvleg. I det 18. minut blev Sebastian Koch stukket fri i venstre side af feltet, men vinklen var så spids, at hans afslutning aldrig burde været havnet i netmaskerne. Jammerbugt-keeper Marcus Bundgaard så særdeles skidt ud, da han lod afslutningen passere til 0-1.

Her kommer Jammerbugt FC bagud 0-1 mod Nykøbing FC. Foto: Henrik Bo

Jammerbugt fik dog en stor mulighed for at bringe balance i regnskabet, da der var spillet 35 minutter. Bardhec Bytyqi drev en omstilling i højre side og lagde bolden perfekt af til en fremstormede Max Møller. Afslutningen sad dog for tæt på gæsternes keeper, der også denne gang kunne forhindre bolden i at gå i nettet via en god refleks.

10 minutter inde i anden halvleg fik Jammerbugts forhåbninger om point yderligere en mavepuster. Nicolai Jessen blev spillet fri på kanten af offside, og alene med Marcus Bundgaard afsluttede han midt i målet, mens Jammerbugt-keeperen valgte at kaste sig til den ene side.

Topscorer med dobbelt aftryk

I det 64. minut fik nordjydernes yderligere et nyrestød, da Nykøbing FC's tredje målchance i kampen også udløste den tredje scoring. Der var topscorer Mathias Kristensen, der let kunne glide et indlæg over stregen.

Målmaskinen var ikke færdig, for tre minutter senere sendte samme Mathias Kristensen et frispark direkte ind i det ene målhjørne til 4-0 for falstringerne.

Derfra handlede det kun om at begrænse skaderne for Jammerbugt FC, men den mission lykkedes ikke, for med fem minutter tilbage kunne Sebastian Koch i fri position listigt sende bolden forbi Marcus Bundgaard til 5-0.

Med nederlaget forbliver Bo Zincks mandskab stående på 14 point for 14 kampe, og det rækker til en ottendeplads i tabellen. Der er er fire point ned til Vendsyssel FF, der indtager positionen lige under nedrykningsstregen.

Kampfakta Jammerbugt FC - Nykøbing FC 0-5 (0-1) Mål: 0-1 Sebastian Koch (18. minut), 0-2 Nicolai Jessen (56. minut), 0-3 Mathias Kristensen (64. minut), 0-4 Mathias Kristensen (67. minut), 0-5 Sebastian Koch (86. minut) Opstilling Jammerbugt (4-4-2): Marcus Bundgaard - Moussa Kamara (Emil Nielsen, 65. minut), Nikolaj Lyngø, Mads Larsen (Daniel Mortensen, 85. minut), Solomon Onome Ogberahw - Aleksander Nilsson, Christian Rye, David Edvardsson, Bardhec Bytyqi - Omar Natami (, Max Møller (Frederik Høgh, 65. minut) Dommer: Michael Rasmussen VIS MERE