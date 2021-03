Skrivebordssag sender Aalborg Håndbold tilbage på andenplads i Ligaen

HÅNDBOLD:Med et trylleslag avancerede Aalborg Håndbold onsdag middag til andenpladsen i mændenes håndboldliga (HTH Ligaen).

Forklaringen er, at rivalerne fra Bjerringbro-Silkeborg er blevet taberdømt i tre kampe og derved mister seks point.

Ifølge Dansk Håndbold Forbunds disciplinærinstans er stregspilleren Sasser Valde Helveg Sonn ikke blevet korrekt registreret, efter at han ved nytår returnerede fra et lejeophold hos Lemvig-Thyborøn Håndbold.

Se den reviderede stilling i HTH Ligaen herunder:

- Der er fejlagtigt ikke sendt besked til Dansk Håndbold Forbund om afbrydelsen, ligesom spillercertifikatet ikke var hos BSH, og derfor har spilleren ikke været spilleberettiget for BSH i de tre kampe, skriver forbundet i en meddelelse.

I Ligareglementet § 11, stk. 2 fremgår det, at det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede. Benyttelse af spillere, der ikke er berettiget, medfører bøde samt tab af kamp.

De seks point, Bjerringbro Silkeborg fretrækkes, erobrede de i kampene mod henholdsvis TMS Ringsted den 4. februar, TTH Holstebro den 13. februar og KIF Kolding den 17. februar 2021.

Som en konsekvens af sagen, avancerer TTH Holstebro til tredjepladsen og er blot ét point bag Aalborg Håndbold i tabellen. De to hold mødes i Aalborg i sidste spillerunde, og det opgør bliver altså en direkte duel om andenpladsen og retten til at få to point med over til slutspillet.

Bjerringbro-Silkeborg har mulighed for at anke sagen til Håndboldens Appelinstans, hvilket skal ske inden syv dage.