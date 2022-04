Skriverier preller af på enlig Jammerbugt-dansker

FODBOLD:Jammerbugt FC var senest i aktion 18. marts mod FC Helsingør, hvor holdet - foruden et nederlag på 0-3 - spillede hele kampen uden, at der var ét eneste spilleminut til en spiller med dansk pas i opgøret.

Det har der siden været kritik af fra flere fronter, blandt andet fra borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade (V), men den mediefokus er noget, der preller af på Emil Nielsen, der er én af få danskere i truppen.

- Det har jeg godt hørt meget om, men det er ikke rigtig noget, jeg tænker over. Jeg kan selvfølgelig godt mærke det til træning, men det er ikke fordi, at jeg tænker over, at det er nederen, at alle mulige skriver alt muligt omkring, at der ingen danskere er, lyder det fra Emil Nielsen.

I Jammerbugts fire første kampe i NordicBet Ligaen i dette forår, var han ene dansker i startopstillingen, og i to af kampene forblev han det eneste danske islæt på banen for Jammerbugt, før seneste kampe mod Helsingør, hvor han sad ude med karantæne.

Holdet har skrabet ét point sammen i forårets første fem kampe, og det var mod Fremad Amager, der samtidig er første modstander i nedrykningsspillet, der for de to mandskaber starter fredag på Sjælland.

- Jeg forventer, at vi får nogle sejre her i foråret, så jeg håber selvfølgelig, at vi kan starte med at få en sejr mod Fremad Amager.

- De er et godt spillende hold, og det er svært at spille derovre på deres kunstgræsbane, men jeg tror bare, at vi vil prøve at se, om vi kan spille dem lidt tynde i nogle situationer, holde på bolden så meget som vi kan, få puttet et par ind og så vinde den kamp.

- Nu var jeg ikke med sidste kamp, hvor det ikke gik sådan helt vanvittigt godt, så nu håber jeg på, at jeg kan komme ind og levere lidt, så vi kan få et godt resultat. Jeg tror virkelig, at det bare er én sejr, vi lige har brug for, så vi kan få endnu mere tro på det, siger Emil Nielsen, der huserer på wingbacken.

Jammerbugt FC ligger sidst i NordicBet Ligaens nedrykningsspil med fire point op til redning, men troen er stadig stor hos Emil Nielsen på, at Jammerbugt FC også kan kalde sig NordicBet Liga-hold til næste sæson.

- Vi tror alle sammen på det. Vi bliver nødt til at tro på det, selvom det ser lidt svært ud.

- Jeg synes, at spillet er blevet bedre fra kamp til kamp, og nu har vi også lige haft et par uger til at spille os bedre og bedre sammen. Det tror jeg vil gavne os utrolig meget, når vi er så mange nye spillere, og det skal nok være muligt for os at få nogle sejre.

- Jeg tror på, at vi har truppen til at klare os, og jeg tror også, at de andre hold synes, at vi er lidt trælse at spille imod. Vi er lidt bøvlede på nogle punkter, og det kan godt gavne os til at få nogle sejre over dem, vi konkurrerer med, slutter Emil Nielsen.