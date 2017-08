Skuffede nordjyder i Gatten

GOLF: Det bliver ikke til det tredje år på stribe med Søren Kjeldsen som bedste dansker ved Made in Denmark. Efter en andenplads i 2015 og en ottendeplads sidste år, må nordjyden i år tage til takke med en placering længere nede i feltet.

Søren Kjeldsen gik sidste runde i et slag under par efter en god start og sluttede rigtig skidt af med bogeys på både 17. og 18. hul.

- Overordnet set er jeg skuffet. Jeg kom godt i gang, men jeg traf nogle dumme beslutninger derude og gik og smed nogle slag på de sidste huller, som jeg ikke burde have smidt. Det har selvfølgelig igen været en fed oplevelse, men jeg ville gerne have gjort det bedre, lyder det fra Søren Kjeldsen, der endte otte slag under par for turneringen.

Lucas Bjerregaard sluttede omvendt dagen med en birdie, og dermed endte han i par for dagen og samlet syv slag under par.

- Jeg er aldrig rigtig kommet i gang de sidste tre dage. Torsdag kom jeg stærkt i gang med runden, men de øvrige dage har jeg ikke rigtigt fået udnyttet de muligheder, der er på de første ni huller. Og det er delvist, fordi selvtilliden har manglet. Men omvendt så har det været noget af det bedre i pr, og det kan jeg helt sikker tage med videre, siger han.