Skuffelse hos Aalborg Håndbold: - Vi var ikke skarpe nok

ODENSE:10 minutter inde i anden halvleg var det helt lige over to opgør mellem GOG og Aalborg Håndbold i Champions League, men fynboerne løb siden fra nordjyderne og kunne juble sammen med deres knap 4000 ellevilde fans i Odense.

Aalborg-spillerne forlod tydeligt skuffede arenaen efter et samlet nederlag på seks mål, som sender GOG i armene på Barcelona i kvartfinalen.

- Jeg er sindssygt skuffet over at være ude af Champions League. Vi fik en dårlig start på kampen, men vi fik i flere omgange kæmpet os flot tilbage. Havde vi været lidt skarpere i de situationer, så kunne det også godt være gået vores vej. Men i den sidste ende bliver GOG belønnet for at være en tand skarpere, lyder det fra Benjamin Jakobsen.

Aalborg Håndbold måtte igen klare sig uden blandt andre Mikkel Hansen, Lukas Sandell, Jesper Nielsen og Aron Palmarsson, så der blev trukket store veksler på de tilbageværende - inklusiv de unge talenter.

- Det ville være mærkeligt, hvis det ikke på en eller anden måde hæmmede os, at vi mangler rigtig mange spillere. Men jeg synes, at de tilbageværende kæmpede det bedste, de har lært, men det rakte desværre ikke til slut, siger Benjamin Jakobsen.

Der var undervejs i kampen tydelige frustrationer i Aalborg-lejren over kampens norske dommer. De sendte undervejs i kampen først GOG's Morten Olsen op på tribunen, og i kampens slutfase måtte Benjamin Jakobsen gå samme vej efter et sammenstød med Lukas Jørgensen.

- Jeg synes, at jeg gik efter at komme til bolden så hurtigt som muligt, og så må jeg jo erkende, at jeg løb ind i Lucas Jørgensen, men jeg synes godt nok ikke, at jeg lavede noget til et rødt kort.

- Men til syvende og sidst var det vores egen skyld, at vi ikke gik videre, så jeg har ikke yderligere kommentarer til dommerne, siger Aalborg-stregen, der dog har overskud til at rose kulissen om de to Champions League-kampe mod GOG.

- Når først Champions League-hymnen spiller, så kan alle både på og uden for banen mærke, at der er noget ekstra på spil. Man så det i sidste uge i Aalborg i en helt fantastisk kulisse, og man kunne også mærke, at der lige var lidt mere tænding i alle dueller og publikum var mere med, end hvis det havde været en regulær ligakamp, siger Benjamin Jakobsen.