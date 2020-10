Skuffelse hos FC Thy: Vi tabte til et bedre hold på dagen

FODBOLD:FC Thy - Thisted Q kunne ikke følge op på to gode kampe og led lørdag et fortjent nederlag på udebane mod Kolding.

- Vi må erkende, at vi var oppe imod et Kolding-hold, der var klart bedre end os på dagen. Vi lagde ud som lyn og torden og havde to store chancer i de første fem minutter, men derfra var Kolding klart bedst, siger træner Torben Overgaard.

Kampfakta: Mål: 1-0 Molli Plasmann (44. minut), 2-0 Emma Skou Færge (65. minut), 2-1 Rikke Dybdahl (68. minut), 3-1 Laura Høgh Faurskov (79. minut).

- Vi havde et håb, da vi fik reduceret ret hurtigt til 1-2, og der lavede vi formationen om for at angribe mere. Og så ramte de os nærmest med det samme på en omstilling og scorede til 3-1. Det var virkelig en våd klud i ansigtet, siger træneren.

Holdet dumper dermed ned på sjettepladsen, der dog stadig giver adgang til slutspillet.

- Nu samler vi os sammen og sparer krudtet til på lørdag til en vigtig kamp mod AGF. Vinder vi der, så er vi i hvert fald sikre på en plads i top-seks. siger træneren.