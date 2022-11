Skuffelse hos profil over et Aalborg-point mod Kiel

KIEL:Både i første og anden halvleg var Aalborg Håndbold foran med tre mål mod THW Kiel, men i begge halvlege endte det med at blive en helt lige affære. I den sidste ende blev det et point til hvert hold efter 36-36.

Kiel var foran, da de to hold gik ind i det sidste minut, men Sebastian Barhold sørgede for et point til Aalborg, da han udlignede til 36-36 kort før tid.

- Jeg var godt klar over, at bolden kunne havne hos mig. Vi havde aftalt et pres, som skulle gå mod min side, så det kunne ske. Da jeg fik bolden var der ikke så meget at tænke over, men jeg var glad for at se den gå i mål, siger Sebastian Barthold.

Den stærke fløjspiller vidste ikke helt, om han skulle grine eller græde over det ene point.

- Et point på en svær udebane er godt. Der er ikke mange, der kommer til Kiel og får et point. Når vi var bagud så kort før tid, så skal vi være glade for et point, men som kampen udviklede sig, synes jeg vi havde rigtigt gode muligheder for at tage to point med hjem, så det er også en skuffelse, siger Sebastian Barthold, der er træt af, at man ikke formåede at holde fast i den gode indledning, man fik på kampen.

- I første halvleg kom Tomas Mrkva ind og reddede en del, og det skabte frustrationer for os. Det er en kamp med højt tempo og noget moderne håndbold med mange mål. Her handler det lidt om marginaler, siger Sebastian Barthold.

Den norske fløjspiller vælger trods skuffelsen over den manglende sejr at se positivt på det faktum, at Aalborg-lejren kan stå og være skuffet efter et point i Kiel.

- Det viser, at vi er på rette vej mod det, vi gerne vil. Vi er på vej mod toppen af Europa. Det er et tegn på, at vi godt på vej, når vi tager halvskuffede hjem efter et point i Kiel. Vi har gang i noget godt, og i dag havde vi muligheder for at knække Kiel. Derfor er vi skuffede, siger Sebastian Barthold, der dog understreger, at man nok skal blive glade for det ene point, som det trods alt blev til.