Skuffelse og stolthed hos Aalborg Håndbold: - Jeg kan ikke sætte en finger på en eneste af spillerne

HÅNDBOLD:De vidste ikke helt, hvilket ben de skulle stå på hos Aalborg Håndbold efter søndagens nederlag på 23-36 til Barcelona i Champions League-finalen.

På den ende side var de skuffede over ikke at kunne udfordre det spanske storhold i duellen om trofæet, men på den anden side havde nordjyderne allerede overgået alle forventninger ved at nå frem til finalen.

- Lige nu er jeg selvfølgelig skuffet, men når jeg ser tilbage på det her om nogle dage, vil jeg være stolt. Jeg ser frem til at komme tilbage endnu stærkere næste år og løfte trofæet, lyder det fra Aalborg Håndbolds anfører René Antonsen.

Slutcifrene på 36-23 fortæller dog den tydelige historie om, at Aalborg Håndbold var overmatchet på alle parametre søndag bortset fra i den absolutte indledning, hvor nordjyderne fik en drømmestart ved at bringe sig foran 5-2. Herefter fulgte syv Barcelona scoringer i træk, og det overtag gav spanierne aldrig fra sig igen.

- Vi startede godt og kom i de situationer, vi ønskede. Vi havde modet til at spille på den måde, som vi gerne vil spille håndbold på, men derefter havde vi 12 minutter, hvor vi nærmest ikke kom til afslutninger. Vi må også sige tillykke til Barca. De var det absolut bedste hold, og de straffede hver en fejl, vi lavede, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

I slutfasen blev Aalborg Håndbold kørt helt over, og Stefan Madsen måtte tage en timeout tre minutter før tid, selv om det forlængst var afgjort. Blødningen skulle stoppes.

- Selvfølgelig gør det ondt at tabe så stort, for vi havde en forventning om at kunne udfordre dem mere. Vi må bare lette på hatten over for Barca, for jeg kan ikke sætte en finger på en eneste af spillernes præstationer, siger Stefan Madsen, der dog ikke har tid til at være skuffet.

Allerede onsdag gælder det den tredje og afgørende DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg. En sejr er en forudsætning for at få adgang til Champions League igen i næste sæson.

- Vi vil enormt gerne til Køln igen i næste sæson og forsøge at vinde, og skal vi det, skal vi vinde på onsdag. Den præmis har vi kendt hele tiden. Som jeg har sagt mange gange, har vi været dygtige til at skille tingene ad, og jeg lover, at vi nok skal være helt klar og fyldt med energi onsdag aften, siger Stefan Madsen.