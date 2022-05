Skuffelsen er enorm i AaB: Ikke gode nok i de seneste to måneder

AALBORG:Skuffelsen stod malet i ansigterne på AaB-spillerne, da de én efter én kom sjoskende ned gennem spillertunnellen efter søndagens 2-4-nederlag til Viborg i en straffesparkskonkurrence. Det var andet år i træk, at den skæbne overgik AaB-truppen, men denne gang gjorde det mere ondt.

- Sidste år havde jeg fornemmelsen af, at vi havde noget at vinde. Denne gang følte jeg, at vi havde noget at tabe - med den sæson, vi har haft. Nu står vi her uden noget, så det er svært at sætte ord på den følelse, jeg har kroppen lige nu, siger Mathias Ross, der ellers lukkede sæsonen med en brandkamp i midten af AaB's forsvar.

Spurgt ind til, hvad det er for en fornemmelse, Mathias Ross står tilbage med, så er det ikke kun skuffelse over søndagens nederlag, men skuffelse over de seneste mange kampe.

- Det er følelsen af, at vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi har været ramt på mandskabet det sidste syv-otte kampe. Alligevel har vi gjort vores bedste, som ikke har været nok. Det er ekstremt bittert og ærgerligt, siger Ross.

AaB har i store stræk af sæsonen budt sig til om pladserne i både top-tre og top-fire, så det er et antiklimaks af de helt store, at nordjyderne nu står tilbage med ingen verdens ting.

Mathias Ross scorede to mål i den ordinære tid, men det ene blev underkendt af VAR. I straffesparkskonkurrencen ramte AaB-forsvareren også plet. Foto: Lars Pauli

- Det er derfor, det gør ekstra ondt. Jeg føler, vi har sat en god sæson sammen. Så har vi været uheldige og ikke gode nok i de sidste to måneder. Det er jo ikke i den sidste kamp, at vi taber den Europa-plads. Det er ikke i den her kamp, at vi smider det væk, mener den unge stopper.

I forhold til søndagens kamp bragte den ældste Ross AaB foran med 1-0, og mange troede også, at han havde bragt AaB på 2-1, men den fornemmelse nåede aldrig at rodfæste sig hos hovedpersonen selv.

- Jeg troede i et par sekunder, at jeg skulle være dobbelt målscorer, men så kiggede jeg op på skærmen, og så kunne jeg godt fornemme, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Da jeg havde set den på skærmen, tænkte jeg nok, at de ville lave kendelsen om, fortæller han.

I modsætning til de øvrige AaB-spillere kan Mathias Ross ikke holde sommerferie endnu. Han skal møde ind i den danske U21-landsholdslejr til nogle vigtige kampe.

- Jeg får ferie den 14. juni, når jeg er færdig med U21-landsholdet. Der får jeg så 14 dage, så jeg møder ind den 28. juni i AaB. Jeg har lavet en god plan med Lars Friis. Sidste sommer havde jeg heller ikke ferie sammen med de andre, men det skal nok gå, siger Mathias Ross.

AaB - Viborg FF

AaB mod Viborg FF