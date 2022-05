Skuffet AaB-topscorer bøjer sig for Silkeborg

FODBOLD:AaB-topscorer Louka Prip scorede to flotte mål, men endte med at få en birolle i mandagens superligaforestilling, hvor Silkeborg vandt 4-2 hjemme på Jysk Park.

- Jeg elsker at vinde fodboldkampe, så jeg er selvfølgelig dybt skuffet over resultatet. Jeg synes, at vi havde gode perioder på bolden i første halvleg, hvor vi fik en del plads, når vi fik sat nogle afleveringer sammen. Det var også stærkt at komme tilbage og få udlignet to gange, siger Louka Prip.

Han nåede også at være involveret i eget felt, da han ufrivilligt assisterede til Lukas Engels kanonhug til 2-1 for Silkeborg.

- Jeg prøvede bare at heade den væk fra målet, fordi jeg troede, han var lige bag mig. På den måde er det selvfølgelig min fejl, men jeg vil så også sige, at det var virkelig godt sparket ind. Den ros skal han have, siger AaB-topscoreren.

I anden halvleg dræbte Silkeborg kampen med scoringer i det 51. og 67. minut, og så var der ikke flere comebacks i AaB's tank.

- Jeg synes ikke, at vi var skarpe nok i anden halvleg, og lige nu må vi sige, at det var fortjent, at Silkeborg vandt og tager tredjepladsen for nu. De spiller virkelig flot fodbold, men vi skal nok komme tilbage. Folk har før haft travlt med at dømme os ude, og så er vi kommet igen alligevel, påpeger Louka Prip.

AaB skal næste gang i aktion på søndag hjemme på Aalborg Portland Park, hvor FC Midtjylland kommer på besøg.

Silkeborg - AaB