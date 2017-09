Skuffet Aalborg-spiller: Vi mangler ryggrad

HÅNDBOLD: De forsvarende danske mestre fra Aalborg Håndbold har fået noget nær den værst tænkelige start på den nye sæson.

I lørdagens sæsonpremiere i 888 Ligaen blev det til et 28-36-nederlag ude mod Bjerringbro-Silkeborg, og dermed fik aalborgenserne på ingen måde oprejsning efter tirsdagens nederlag på 10 mål i Super Cuppen mod Skjern.

- Vi skal blive bedre til at sætte en prop i, når det går galt for os. I dag tabte vi to perioder med 0-4, og det er der selvfølgelig ikke råd til. Vi mangler noget ryggrad på holdet, så vi må have arbejdshandskerne på, for det skal vi hurtigst muligt have opbygget, lyder det fra viceanfører René Antonsen.

Indstillingsmæssigt var Aalborg ellers i en bedre forfatning end i tirsdags mod Skjern, mener den stærke forsvarsspiller.

- Jeg synes, vi havde mere vilje og gejst, men vi tabte noget udstråling, da det begyndte at gå galt. Det gjorde vi også mod Skjern, så det skal vi selvfølgelig have rettet op på, siger René Antonsen.

Aalborg Håndbold får en ny mulighed for at revanchere sig, når det fredag gælder oprykkerne fra Nordsjælland Håndbold hjemme i Jutlander Bank Arena.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi havde fået en bedre start, men heldigvis er der en masse kampe de næste måneder, så vi får mange muligheder for at revanchere os, siger René Antonsen.