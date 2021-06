Skuffet Aalborg-træner: Det gør utroligt ondt lige nu

HÅNDBOLD:Skuffelsen lyste ud af øjnene på Aalborg Håndbolds spillere, efter at de tirsdag aften smed chancen for allerede nu at løfte DM-trofæet væk.

Bjerringbro-Silkeborg var bedst i slutfasen og vandt et tæt opgør 30-29, men bare minutter før slutfløjtet så det positivt ud for aalborgenserne.

- Jeg synes, at vi havde kampen fuldstændig i egne hænder, da vi førte 27-24. Men sådan lidt unormalt for os fik vi lavet nogle tekniske fejl i den afgørende fase, og det plejer vi ellers ikke. Det betød at de lynhurtigt fik lukket hullet, siger cheftræner Stefan Madsen.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt og gør utroligt ondt lige nu, erkender han.

Nu skal holdene på den igen i en tredje og afgørende DM-finale på onsdag 16. juni.

Aalborg Håndbold var tirsdag aften på besøg hos Bjerringbro-Silkeborg til den anden DM-finale.

- Der er intet afgjort endnu. Vi har det i egne hænder på hjemmebane med så mange mennesker i ryggen, som vi overhovedet kan proppe ind i Jutlander Bank Arena. Vi kommer til at kæmpe med næb og klør for det guld, fastslår Stefan Madsen.

Inden da venter der en tur til Köln i den kommende weekend, hvor Aalborg Håndbold for første gang skal spille Champions League Final4.

- Det er et meget voldsomt program, men det er spændende kampe, vi går i møde. Nu skal vi være skuffede et par timer, men når vi vågner onsdag, så skal vi skynde os at glæde os til det der venter os i weekenden, siger cheftræneren, der ikke mener, at tanken er tom efter en lang sæson.

- Der er selvfølgelig nogen, der er mere slidte end andre, men jeg synes egentlig, vi fik fordelt kræfterne nogenlunde ud over kampen, sluttede Stefan Madsen efter kampen i Silkeborg.

