Skuffet Aalborg-træner: - Nu er førstepladsen væk

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold åbnede torsdag aften forårssæsonen i herrernes bedste håndboldrække med at tabe 29-33 til Skanderborg Håndbold, og dermed bliver det med syv kampe tilbage mere end svært at vinde grundspillet.

Der er tre point op til GOG på førstepladsen, og fynboerne har endda spillet to kampe færre.

- Vi skal selvfølgelig være der, hvis GOG snubler, men nu skal vi koncentrere os om at holde fast i den andenplads. Jeg tror, at førstepladsen er væk nu, siger Aalborg Håndbold-cheftræner Stefan Madsen.

Der er fire points afstand mellem Aalborg Håndbold på andenpladsen og Bjerringbro-Silkeborg på tredjepladsen, men også midtjyderne har en kamp i hånden i forhold til Aalborg. Andenpladsen giver som førstepladsen to point med over i slutspillet, men skal Aalborg ikke blive overhalet, skal holdet præstere bedre end torsdag aften i Skanderborg.

- Det var langt fra, hvad vi kan forvente af hinanden. Jeg var godt klar over, at det nok ikke blev poleret håndboldspil, men vi var for langt fra det niveau, vi skal være på. Især defensivt, hvor vi havde meget svært ved at stå imod i duelspillet, og det gav for dårlige betingelser til vores målmænd. Det betød, at vi indkasserede 33 mål, og det er meget mere, end vi skal acceptere, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold havde hele seks spillere med på det danske og svenske landshold, der i søndags spillede VM-finale i Egypten, og det medførte, at Aalborg-holdet kun nåede at træne sammen to gange inden torsdagens kamp.

- Det kan godt være, at det spillede ind, men jeg synes alligevel, at vi er et bedre hold end Skanderborg, og vi skulle have været i stand til at stå imod, selv om vi har været væk fra hinanden i lang tid, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold får mulighed for at revanchere sig, når det søndag gælder en hjemmekamp mod Fredericia.