Skuffet Aalborg-træner: - Vi havde alle chancer

KIELCE:Det er ikke nødvendigvis nogen skam at tabe på udebane til Kielce i Champions League, men Aalborg Håndbolds cheftræner er alligevel voldsom ærgerlig efter torsdagens nederlag på 28-33 i Polen.

- Det gør ondt, at vi brændte et hav af store chancer i første halvleg, for vi kunne godt være gået til pause komfortabelt foran. Vi havde simpelthen alle chancer for at få point med fra den her svære udebane, sukker Stefan Madsen.

- Vi kom lidt skidt ind i kampen rent defensivt og fik ikke løst nogle ting, vi ellers var forberedt på, og det kan vi simpelthen ikke tillade os i den her slags kampe. Den altoverskyggende årsag var dog, at vi simpelthen var for uskarpe i angrebet og smed alt for meget væk, selvom Andreas Wolff stod fantastisk, uddyber cheftræneren.

For at gnide yderligere salt i såret så udgik holdets svenske forsvarskrumtap Jesper Nielsen i første halvleg, efter at hans skulder blev revet med af en polsk skudarm og fik et vrid i den helt forkerte retning.

- Jeg tør ikke helt sige, hvordan det står til. Han har ondt, men han er bevægelig, så vi krydser fingre for, at det var en forskrækkelse. Vi ved mere, når han er blevet røntgenfotograferet, fortæller Stefan Madsen.

Henrik Møllgaard (i sort ) og holdkammeraterne havde svært ved at tæmme de polske værter. Foto: Piotr Polak/Ritzau Scanpix

Med to spillerunder tilbage af gruppespillet er Aalborg Håndbold endnu ikke garanteret avancement til ottendedelsfinalerne, men det mener Aalborg-træneren, at man må acceptere.

- Der var mange, der grinte af mig, da jeg i starten sæsonen påpegede, at vi først og fremmest skulle sørge for at komme videre, men jeg mente det faktisk alvorligt, for jeg kunne godt se, hvor stærk puljen er, siger Stefan Madsen.

Cheftræneren glæder sig over, at Celje ikke kunne holde en føring i slutfasen af deres kamp mod Barcelona, for ellers kunne slovenerne have lavet ballade i tabellen.

Kielce - Aalborg Håndbold 33-28 Håndbold, Champions League, gruppe B

Stillinger undervejs: 4-2, 8-6, 11-12, (15-15), 21-17, 26-20, 28-24,

Mål, Kielce: Arkadiusz Moryto 6, Dylan Nahi 5, Artsem Karalek 5, Igor Karacic 5, Alex Dujshebaev 4, Nicolas Tournat 3, Szymon Sicko 1, Miguel Sanchez-Migallon Naranjo 1, Tomasz Gebala 1, Daniel Dujshebaev 1, Szymon Wiaderny 1

Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 6, Lukas Sandell 5, Mads Hoxer 4, Felix Claar 3, Kristian Bjørnsen 2, Aron Palmarsson 2, Andreas Væver 1, Benjamin Jakobsen 1, Victor Kløve 1, Jesper Nielsen 1, Henrik Møllgaard 1, René Antonsen 1

Udvisninger: Celje 1, Aalborg 2

Tilskuere: 4200 VIS MERE

- Er du tosset, jeg siger mange tak til Emil Nielsen for den sidste sekunds redning, han lavede i den kamp, siger Stefan Madsen med henvisning til Barcelonas danske målmand.

En sejr onsdag 22. februar på hjemmebane mod puljens bundhold fra Elverum vil nu fjerne den sidste tvivl om aalborgensernes billet videre i Champions League.

- Det vigtigste er, at vi stadig selv afgøre tingene, og det skal vi kunne gøre. Nu får vi heldigvis en lille uges kamppause frem til det opgør, og den falder på et tørt sted, for vi slider med nogle småting hist og her, slutter Stefan Madsen.