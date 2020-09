Skuffet Ahlmann efter premieren: Vi burde have vundet

FODBOLD:Det endte med en nulløsning for AaB i sæsonpremieren i Lyngby - og som sådan var det da bedre end i sidste sæson, hvor premieren blev tabt samme sted med 2-0.

Men AaB’erne kunne ikke tillade sig at juble over det ene point, for både spil og chancer dikterede, at det burde være blevet til tre af slagsen.

- Det røde kort kom på et rigtig skidt tidspunkt, for der følte vi virkelig, at vi havde momentum, og at det egentlig bare var et spørgsmål om tid, før vi havde puttet det ene mål ind, der havde været nok i dag. Vi har talt meget om, at vi skal sørge for at stoppe omstillinger imod os, men det skal nok ikke lige være på den måde. Så en smule mere cleverness vil ikke gøre noget, siger venstrebacken Jakob Ahlmann.

- Det er en af de kampe, som man skal vinde, hvis man gerne vil være med, hvor det er rigtig sjovt, uddyber han.

AaB kan dog tage med, at der ikke var mange chancer imod, og offensivt viste holdet især i starten af kampen og i anden halvleg gode takter.

- Jeg synes, at der er en del, vi kan tage med. På backerne kommer vi frem til rigtig meget, og selvom det kræver, at der skal løbes en del meter, så klæder det os at spille på den her måde. Og vi føler, at vi både kan gå med i det høje pres og gå med offensivt, fordi der er en ekstra mand bagude til at samle op, siger Jakob Ahlmann.

- Og så var det lækkert at se, at de nye spillere virkelig kom ind for at bidrage. Jeg synes, at Pedro (Ferreira, red.) har rykket sig rigtig meget på tre uger, og han spillede en god kamp. Og Daniel (Granli, red.) har kun været her i ni dage, og han gled helt naturligt ind ned bagi, siger han.

Dermed er der håb om en god præstation mod Horsens på om en uge.

- Det er et hold, vi har en god historik imod, men ligaen er skåret ned til 12 hold, og der er kvalitet hos alle. Så det er ikke en kamp, vi skal tage let på, siger han.