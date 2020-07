Eventyret fik ikke sit sidste kapitel i Thy

FODBOLD:En dramatisk kamp udspillede sig lørdag eftermiddag på Sparekassen Thy Arena i Thisted, da stadion lagde rammerne for årets finale i Sydbank Kvindepokal, som i år stod mellem FC Thy-Thisted Q og FC Nordsjælland.

Selvom kampen i langt tid bølgede frem og tilbage, var det gæsterne fra Nordsjælland, der i sidste ende kunne hæve pokalen og kalde sig for vindere af årets pokalfinale.

- Jeg er utroligt skuffet. Det var sådan set fortjent nok, at Nordsjælland vandt, men når man taber 1-0, så er man skuffet bagefter. Havde der lige været en enkelt nedfaldsbold eller en kendelse mere, der var gået vores, så vi kunne have fået et mål, havde det været anderledes, men vi er utroligt skuffede lige nu, lyder det fra cheftræner Torben Overgaard.

Det var en skuffet flok, der måtte nøjes med en sølvmedalje efter lørdagens pokalfinale.

Der var da også nogle taktiske justeringer, som han i bagklogskabens lys gerne ville have gjort anderledes.

- Jeg ville gerne, at vi havde sluppet håndbremsen lidt tidligere. Vi sikrede os for meget i anden halvleg, og om vi tabte 2-0 eller 3-0 kunne være fuldstændig ligegyldig. Jeg synes ikke, at vi formåede at slippe hæmningerne, og sætte fuld fart fremad, så det manglede vi, siger han.

I de sidste minutter af første halvleg, måtte anføreren Matilde Kjeldgaard bæres ud på en båre, og det var tydeligt, at hun var i stor smerte.

Det var dog ikke helt så slemt, som man i første omgang frygtede. Meldingen lød i første omgang på et brækket kraveben, men hun kunne nøjes med en skulder, der var gået af led.

- Matilde er jo anfører. Hun er omdrejningspunkt og styrer vores centrale, defensive midtbane. Selvfølgelig er det et slag, men jeg synes, at de, der var på banen, gjorde det rigtig godt og gjorde, hvad de kunne - men selvfølgelig manglede vi Matilde derinde, siger Torben Overgaard.

Kvindernes pokalfinale mellem FC Thy-Thisted Q og FCN i fodbold blev lørdag for første gang afvikles i Thisted. Foto: Peter Mørk

Der er ingen tvivl om at denne sæson, på trods af lørdagens nederlag, har været den bedste for FC Thy-Thisted Q nogensinde.

De endte på fjerdepladsen i mesterskabsspillet, og fik en af de to pladser i pokalfinalen. Så selvom sølvmedaljen ikke var, hvad man havde drømt om, så ser Torben Overgaard alligevel tilbage på sæsonen med glæde.

- Den her sæson bliver svær at overgå. Vi slutter som firer i ligaen og kom i pokalfinalen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at gøre det mindst lige så godt næste sæson, men realistisk set bliver det svært at overgå denne her sæson. Alt i alt en helt fantastisk sæson.

- Jeg har flere gange sagt, at det her er et eventyr, som vi skule skrive det sidste kapitel af i dag, men at være fjerdebedst i ligaen og andenbedst i pokalfinalen er helt vanvittigt, når man tænker på, at vi for tre år siden var midterhold i første division. Det er vi utroligt stolte over, fortæller Torben Overgaard.