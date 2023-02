Skuffet Hamrén efter endnu flere fejl: - Det holder ikke

OLIVA:I visse sekvenser af kampen mellem AaB og Sirius, som det svenske hold endte med at vinde 2-1, lignede det en genudsendelse fra de forrige træningskampe for nordjydernes vedkommende.

Igen, igen blev AaB nemlig offer for meget skidt forsvarsspil. Ganske selvforskyldt næsten forærede AaB Sirius to scoringer. Det kunne være blevet til tre, hvis ikke Nico Mantl havde reddet et straffe, som han selv havde begået ganske klodset.

Den tidligere svenske landstræner har prøvet det meste indenfor fodboldfaget, men det ser ud til, at han skal grave dybt i kisten med erfaringer i de kommende uger, for der er nogle fundamentale udfordringer med AaB's forsvarsspil.

Da Hamrén bliver bedt om at opsummere sin oplevelse af kampen kan det gøres på to ord.

- Stor skuffelse.

Herefter følger en pause, så ingen kan være i tvivl om, at det er ret så dybtfølt fornemmelse, svenskeren står tilbage med. Da han skal uddybe den utvetydige melding er ordet skuffelse stadig fremherskende.

- Først og fremmest er jeg skuffet over, at vi indkasserer de mål. Sirius scorer på sit første angreb på rigtig dårligt forsvarsspil fra os.

- Vi har trænet utroligt meget på det her forsvarsspil her i Spanien. Derfor skuffer det mig, at de ting kan ske i kampen. Det skuffer mig utroligt meget, siger Erik Hamrén.

Først kunne han se Kasper Jørgensen fejle stort, da han slet ikke fik beskyttet sit bagrum i en situation, som endte med, at Tashreeq Matthews bragte Sirius i front.

Meget bedre var det ikke, da Andreas Poulsen glemte at dække ved Sirius' anden scoring efter pausen.

- Vi har vist, at vi bliver bedre og bedre i de foregående kampe. I denne kamp var vi gode i presspillet, men der var stress i pasningsspillet. Vi fik ikke skabt nok store målchancer. Og så laver vi de store fejl defensivt, hvor modstanderen score simple mål mod os. Det går ikke. Det holder ikke, fastslår Erik Hamrén.

Én ting var de defensive udfald. Noget andet var manglen på velgennemspillede AaB-angreb. I modsætning til de foregående testkampe manglede der skarphed i den eller de pasninger, der skulle lede op til en chance. Derfor kom chancerne aldrig for alvor.

- Vi var okay frem til den sidste tredjedel. Vi har en del gode dybdebolde ned bag deres forsvar, men vores cut back-afleveringer havner ikke hos den rigtige spiller, og ellers blokerer Sirius.

- I første halvleg skabte vi lidt, men i anden halvleg blev vi for stressede i vores spil. Vi har nogle skudforsøg, som er alt for langt fra mål i stedet for at prøve at kombinere sig tættere på mål, siger Erik Hamrén.

Han har helt sikkert fået noget at gruble over frem mod mandagens kamp mod norske Sogndal.

- Jeg må sige, jeg er skuffet. Jeg havde forventet mig meget mere fra vores side i dag. Det har set fint ud til træning. Der har været den rette attitude til træningen, og så går vi ud at taber endnu en kamp på skidt forsvarsspil. Jeg er meget skuffet.