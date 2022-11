Skuffet Møllgaard: - Håber virkelig, det her var bunden

AALBORG:Tre nederlag på stribe og lørdag sågar et soleklart af slagsen på hjemmebane til Skanderborg Aarhus. Det er så langt fra godkendt, at veteranen Henrik Møllgaard accepterer, at ordet krise bliver sat på Aalborg Håndbolds nuværende niveau.

- I forhold til de forventninger vi har til hinanden, så synes jeg da, at vi befinder os i en spillemæssig krise, siger landsholdsspilleren.

- Vi har været fuldt bevidste om, at vi har været på slingrekurs, og vi har haft nogle snakke om, hvordan vi skulle grave os op fra det. Vi har haft nogle gode træninger, men vi er tydeligvis ikke færdige med den proces. Jeg håber dog virkelig, at det her var bunden, lyder det fra Henrik Møllgaard.

Han mener, at det grundlæggende problem hos Aalborg Håndbold er, at man på intet tidspunkt får spillet til at gå op i en højere enhed.

Frustrationer hos Aron Pálmarsson og Mikkel Møllgaard efter slutfløjtet i lørdagens ligakamp. Foto: Torben Hansen

- Vi har haft svært ved at sætte tingene sammen. På et tidspunkt lukkede vi for mange mål ind, men så fandt vi hinanden på det punkt, hvorefter der så manglede noget fart og aggressivitet i angrebet. Pendulet har svunget frem og tilbage, og nu ramler det så helt, fordi der ikke rigtig er noget, der fungerer. Så bliver det selvforstærkende, erkender Henrik Møllgaard.

Tidligere har Aalborg Håndbold som regel kunnet skrue på gashåndtaget og spille sig ud af nogle mindre kriser i kampene. Det kan man ikke længere.

- Vi har brug for at være mere kyniske, men roen og sikkerheden er meget udfordret i øjeblikket. Det er svært at sige, hvordan vi finder den igen, men det skal gerne ske hurtigt, siger forsvarsspecialisten.

Allerede på torsdag venter næste store mundfuld, når turen går til Nantes i Champions League.

- Vi tager selvfølgelig til Nantes for at vinde, og det er det eneste succeskriterie for mig. Alt andet synes jeg, at vi er for gode til at sætte os som mål. Men jeg er klar over, at vi kan blive blæst omkuld dernede, hvis vi ikke løfter niveauet. Så først og fremmest skal vi have fundet noget fremgang, konstaterer Henrik Møllgaard.