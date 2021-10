Skuffet Mors-Thy-træner: - En af sæsonens dårligste præstationer

HÅNDBOLD:I tirsdags sikrede Mors-Thy sig en af de eftertragtede billetter til pokalturneringens Final4 med en sejr i Fredericia, men det gik langt fra ligeså godt, da nordvestjyderne lørdag igen var på besøg i fæstningsbyen.

Opgøret i HTH Herreligaen vandt Fredericia nemlig sikkert med 35-29.

- Der gik mange ting galt. Vi var ikke i den mentale tilstand, som er nødvendig for, at vi kan byde Fredericia op til dans, og det blev tydeligt fra start. Det lykkedes os at få det stabiliseret lidt i begge ender af banen, men op mod pausen lavede vi et par fejl, så vi alligevel var på minus fire.

- Det, der gør mest ondt, er, at vi lukkede 19 mål ind i første halvleg. Jeg ved godt, at vi også lukkede 16 ind i anden halvleg, men det var også efter, at vi havde taget nogle initiativer for at forsøge at dæmme op for dem. Vi lavede 15 og 14 mål i de to halvlege, så det er jo ikke der, katastrofen ligger, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Han kategoriserer lørdagens indsats som en af de to dårligste i denne sæson, men han havde svært ved at forklare, hvorfor hans hold ikke var klar til kamp.

- Det nemmeste er jo at sige, at kampen i tirsdags har fyldt for meget, men jeg håber vitterligt ikke, at det er forklaringen, og jeg køber den heller ikke.

- Jeg ved godt, at holdet også løb ind i en skidt periode sidste år, efter at pladsen i Final4 var sikret, men derfor har vi også brugt tid på at italesætte, at vi ikke havde en chance i Fredericia, hvis vi ikke var på samme niveau som i tirsdags, siger Niels Agesen.

Med nederlaget er Mors-Thy stadig noteret for to point efter sæsons første seks kampe. Næste lørdag venter derfor et bundopgør mod Nordsjælland.

- Vi kan vinde alle kampe, men vi kan også tabe til alle. Hvis vi præsterer sådan her igen, får vi det også svært mod Nordsjælland, siger Niels Agesen.