Skuffet Mors-Thy-træner: Vi tabte til os selv

HÅNDBOLD:Med 21 redninger og en redningsprocent på 46 gjorde målmand Rasmus Henriksen onsdag sit til, at Mors-Thy Håndbold skulle hente den tredje sejr i træk i HTH Herreligaen.

Målmanden blev dog ladt i stikken af sine holdkammerater, der offensivt lavede uvirkeligt mange fejl, hvorfor Mors-Thy hjemme i Nykøbing blev slået med 21-25 af SønderjyskE.

- Vi tabte til os selv. Jeg synes, at SønderjyskE er et godt hold, og havde de spillet godt, havde jeg kunnet leve med at tabe, men vi smed det jo selv væk. Vi lavede 19 tekniske fejl, og så kan man ikke vinde, selv om vi havde et nærmest uhørt antal redninger, konstaterer Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Mors-Thy Håndbold åbnede sæsonen med tre nederlag i træk. Det er i de seneste uger blevet rettet op af sejre over HC Midtjylland og SønderjyskE, men den begyndende optur blev eftertrykkeligt bremset igen.

- Det er jo en del af den her proces med at få sat et nyt hold sammen. Jeg synes, at vi har været godt undervejs, men her fik vi da i hvert fald synliggjort, hvor dårlige vi er, når vi falder en smule sammen, siger Niels Agesen.

Rasmus Henriksen havde masser af redninger mod SønderjyskE, men det blev ikke belønnet. Foto: Bo Lehm

I sæsonens to første hjemmekampe havde Mors-Thy lavet henholdsvis 37 og 31 mål, men onsdagens angrebsmæssige problemer kom ikke som et lyn fra en klar himmel.

- Det er faktisk noget, vi har brugt de seneste uger på at italesætte. Vi havde også udfordringer i Nordsjælland i fredags (Mors-Thy vandt 26-25, red.), men eftersom vi alligevel kom godt ud af det, havde jeg håbet, at vi havde kunnet modvirke det i højere grad. Det kunne vi ikke, og at lave så mange fejl på det her niveau er jo utilgiveligt, siger Niels Agesen, der heller ikke var tilfreds med sine spilleres indstilling mod SønderjyskE.

- Vi var ikke gode nok i modgang. En ting er at lave fejl, men så skal man som minimum være klar til at reparere på det i stedet for at slå ud med armene eller kigge ned i jorden. Vi så noget i dag, som ikke skal være en del af dna'et, når man bærer en blå trøje, og det skal vi have gjort noget ved, siger Niels Agesen.

Næste opgave for Mors-Thy er lørdag 8. oktober på udebane mod Skanderborg-Aarhus.