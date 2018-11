Skuffet Thisted-chef: Viborg havde overskuddet

FODBOLD: Thisted FC formåede ikke at ryste topholdet i NordicBet Ligaen, da thyboerne tabte 0-2 til Viborg FF søndag eftermiddag.

Thisted holdt Viborg nede på en 1-0 føring ved pausen, men i slutningen af anden halvleg satte Viborg-angriberen det sidste søm i Thisted-kisten.

– De kom med noget ekstra i anden halvleg. Jeg synes, første halvleg var en helt åben match, hvor vi var rigtig godt med. Men Viborg viste bare et overskud, som vi ikke helt kunne finde frem. Resultatet er okay, men selvfølgelig er jeg skuffet, siger Bo Thomsen, der er cheftræner i Thisted FC.

Viborg havde flere store chancer og kunne godt have scoret mere end to mål. Bo Thomsen ærgrer sig dog over, at Thisted-spillerne ikke formåede at udnytte deres chancer.

– Vi er på ingen måde tilfredse. Lige som dem havde vi store chancer i første halvleg, og jeg synes egentlig, vi kommer til det, man kan forvente mod et hold som Viborg.

– Vores boldomgang skulle have været skarpere. Der var egentlig rum og plads, som vi ikke udnyttede optimalt, siger Bo Thomsen.

Med 0-2 nederlaget forbliver Thisted på rækkens 8. plads, mens Viborg ligeledes fastholder førerpositionen.