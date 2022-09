Skuffet Thisted-træner: - Vi tabte to point

VALBY:Der var ikke noget at juble over hos Thisted FC trods et point på en normalt svær udebane i Valby Idrætspark, hvor Boldklubben Frem hører hjemme.

Det lignede nemlig længe en sejr til Thisted FC, men fem minutter før tid gik det galt, da Emil Jørgensen udlignede den Thisted-føring, som Dennis Gilbey havde skabt et kvarter tidligere.

- Vi tabte to point. Jeg er meget skuffet, fordi vi spillede en god kamp, og vi burde have lukket kampen med en scoring til 2-0, men vi brændte et par store chancer, og så begyndte Frem at slå lange bolde op mod vores forsvar, som vi ikke fik afvist godt nok, siger Krzysztof Popczynski.

- Lige nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at virke for negativ, for jeg er meget utilfreds med, at vi ikke fik sejren med hjem, siger Krzysztof Popczynski.

Thisted-træneren kan dog finde trøst i, at Thisted FC nu er ubesejret i fire kampe.

- Det skal vi lige huske os selv på, og jeg synes, at spillet var godt i dag. Det er positivt, at vi nu ikke har tabt i fire kampe, men jeg bliver bare nødt til at konstatere, at vi skal vinde sådan en kamp, som den i dag, hvor vi har alle chancer for at vinde, siger Krzysztof Popczynski.

Med det ene point er Thisted FC noteret for fem point i ligeså mange kampe. Det rækker til en øjeblikkelig 9. plads.