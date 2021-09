Skuffet Vendsyssel-træner: Det var en lærestreg

FODBOLD:Vendsyssel FF er stadig næstsidst i landets næstbedste fodboldrække, efter at det søndag blev til sæsonens tredje nederlag, da udekampen mod Hvidovre blev tabt 2-3.

Og det nederlag kan vendelboerne takke sig selv for. Efter en god start faldt Vendsyssel helt sammen og var bagud med 0-3 ved pausen.

- Vi startede fint, fik annulleret et mål og skabte derudover også et par chancer, men efter 12-15 minutter og i resten af første halvleg hang vi hele tiden efter.

- Vi tabte andenbolde og dueller og hang slet ikke sammen i presset. Vi fulgte heller ikke ordentligt efter i eget felt, og det var jo nogle meget nemme mål, vi gav væk, lyder analysen fra Vendsyssel FF-træner Henrik Pedersen.

Han var skuffet over, at hans hold ikke var bedre til at dæmme op for Hvidovres styrker.

- Vi lå fire mod tre inde på midten, fordi vi godt vidste, at de er rigtig dygtige omkring Kim Aabech, som jeg synes, er en fantastisk spiller. Når vi er fire mod tre, er det jo ikke antallet, der er problemet. Intensiteten i vores spil var til gengæld alt for lav, og der var ingen sammenhæng i presset. Når vi havde bolden, var der heller ingen dybe løb, fordi alle ville have den i fødderne, siger Vendsyssel-træneren.

Han kunne trods alt glæde sig over, at hans hold kom langt bedre med i anden halvleg. Efter en tredobbelt indskiftning af Jeppe Pedersen, Zander Hyltoft og Anton Søjberg var der klar fremgang at spore.

- Jeg tager med, at de spillere, der kom ind, gjorde det godt. De forandringer, vi talte om i pausen, fik vi gennemført i anden halvleg, hvor der var en meget bedre dynamik og intensitet, og Hvidovre havde vel ikke en afslutning efter pausen.

- Det var en god halvleg, men man kan ikke forvente at få point, hvis man ikke leverer over 90 minutter plus tillægstiden. Dertil er holdene i 1. division for stærke. Det her var en lærestreg om, at vi bliver straffet, hvis vi falder så drastisk i niveau, siger Henrik Pedersen.

Med nederlaget i Hvidovre er Vendsyssel FF fortsat uden sejre efter sæsonens første otte kampe i Nordicbet Ligaen.

- Vi trænger altid til at vinde, men sejrene skal nok komme, hvis vi arbejder godt nok. Det har jeg stor tiltro til, siger Henrik Pedersen, der til søndagens kamp måtte se bort fra de to offensivspillere Diego Montiel og Lucas Jensen.

- Montiel er syg, mens Lucas fik en ankelskade i vores træningskamp mod AGF for 10 dage siden. Han var dog oppe at træne på 80 procent i går, så han er på vej, siger Henrik Pedersen.

Næste opgave for Vendsyssel FF er på lørdag på udebane mod Fremad Amager.