Skyd først Frede: Målmager vil se flere afslutninger

ISHOCKEY:Der var ikke meget at råbe hurra for, hvis man var Frederikshavn-supporter efter lørdagens hjemmekamp mod Herning. 1-4-nederlaget kunne der ikke siges ret meget til, men der var dog nogle ting, som kampens enlige White Hawks-målscorer gerne vil ændre på til de kommende kampe.

Jeg synes sådan set ikke præstationen var helt så dårlig, men vi fik bare ikke lagt puckene på mål. Vi havde sådan set chancerne til at gøre det, men vi fik det ikke gjort, og så er det svært at vinde, når man ikke skyder på mål, siger Lucas Andersen.

Han vurderer, at White Hawks havde omtrent ligeså meget istid i Hernings zone, som omvendt, men i så fald var der markant forskel på, hvordan de to hold udnyttede puckbesiddelsen tæt på modstanderens mål.

- Vi må skabe noget mere trafik foran mål, og så må vi bare se at få skudt på mål, siger Lucas Andersen, der var skuffet over, at han og holdkammeraterne ikke var i stand til at give de 1.507 tilskuere noget at glæde sig over, når det nu var første hjemmekamp uden corona-restriktioner i næsten et år.

- Det er klart, at vi havde håbet på at kunne gøre noget mere for vores fans. Det var ikke sådan her, vi gerne ville have spillet vores første hjemmekamp, men som jeg sagde, så tror jeg ikke spillet var så skidt endda. Vi skal bare skyde på mål, så skal det nok blive bedre, siger Lucas Andersen.

Han er efter fire kampe i ligaen noteret for imponerende syv point - seks mål og en assist.