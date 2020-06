Slagen AaB-træner: - Hvis man er tilfreds med at være med, skal man ikke være her

FODBOLD:Det er hurtigt overstået, hvis AaB-cheftræner Jacob Friis en af de kommende dage bliver bedt om at opremse lyspunkterne i søndagens 1-3-nederlag til AGF.

For nederlaget var en logisk konsekvens af, at AaB-holdet end ikke levede op til nogle af de mest basale dyder på det tilskuertomme Aalborg Portland Park.

- I dag tror jeg, at det havde været ligegyldigt, om vi havde spillet 4-3-3 eller 3-4-3, om vi havde spillet til venstre eller højre, eller om vi havde presset op eller ned.

- Fodbold handler også om hjerte og fysik, og det var vi ikke klar til at levere fra start, og så skal det blive svært, siger Jacob Friis.

Allerede inden søndagens spillerunde var AaB næsten sikret en plads i mesterskabsslutspillet i kraft af en markant bedre målforskel og et forspring på tre point ned til Randers på syvendepladsen, men det er ikke en undskyldningen for søndagens pauvre præstation.

- Det lugtede lidt af, at der var nogle, der var tilfredse med bare at være med, og det er under al kritik. Jeg er ikke sat i verden for bare at være med i top-seks, og det er der heller ikke andre her, der er. Folk skal kigge indad, for man skal ikke være her, hvis man er tilfreds med bare at være med.

- Jeg kan ikke svare på alle spillernes vegne, men jeg håber heller ikke, at det har nogen betydning, at der ikke var nogen tilskuere, for der har siddet nogle AaB-fans derhjemme foran skærmen, og de har i hvert fald spildt 45 minutter af deres liv ved at se den første halvleg i dag, siger Jacob Friis.

Lyset i mørket for AaB'erne er, at der allerede onsdag er mulighed for revanche, når AGF igen kommer på besøg. Denne gang i Sydbank Pokalens semifinale.

- Vi skal hjem og kigge kampen igennem, men det bliver nok rimeligt åbenlyst, hvad det er for nogle ting, vi skal gøre bedre. Vi skal sørge for ikke at spilde 45 minutter igen på onsdag, konstaterer Jacob Friis.