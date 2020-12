Slagen Mors-Thy-træner: Det er trist at gå på juleferie med den her følelse

HÅNDBOLD:For niende gang i træk tabte Mors-Thy Håndbold en ligakamp, da det i aftes blev til et 27-30-nederlag ude mod Ribe-Esbjerg.

Og det var unødvendigt, mener Mors-Thy-træner Jonas Wille.

- Vi havde alle muligheder for at vinde, men vi brændte for mange oplagte chancer. Vi spillede rigtig fint, og man bliver jo næsten træt af at sige de samme ting igen og igen, men det er vanskeligt at pege på, hvorfor det er sådan. Indstillingsmæsssigt er vi der, men det går ikke vores vej, siger Jonas Wille.

Ribe Esbjerg - Mors-Thy 30-27 (17-19) Stillinger undervejs: 3-3, 8-7, 13-10, 16-15, 17-19 (pausestilling), 20-20, 21-22, 24-23, 25-24, 28-27 Topscorer, Ribe-Esbjerg: Jonas Larholm 7. Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 7, Tim Sørensen 4, Mads Hoxer Hangaard 4, Emil Bergholt 3, Sander Øverjordet 3, Lasse Pedersen 3, Jonas Gade 2, Marcus Midtgaard 1 Udvisninger: Ribe-Esbjerg 5, Mors-Thy 2 VIS MERE

Efter sæsonens første ni kampe lå Mors-Thy lunt i svinget i forhold til en slutspilsplads, men de ni nederlag betyder, at Mors-Thy nu går ind i det nye år som tredjesidst.

- Det har været en tung periode, men spillerne er mødt op til hver eneste træning og kamp med den bedste indstilling og indsats. De skal have ros for måden, de har håndteret det på, så det er trist, at de skal gå på juleferie med den her følelse, for jeg synes, at vi har været bedre, end hvad resultaterne viser, men man skal jo vinde kampene, siger Jonas Wille.

Mors-Thy Håndbolds næste opgave i HTH Herreligaen er først 6. februar mod bundproppen Lemvig-Thyborøn, og til den tid forventes det, at holdet er styrket af, at Erik Toft og Frederik Tilsted kommer tilbage fra skader.

- Det håber vi, de gør, men jeg vil ikke bruge det som en undskyldning. Jeg synes, at en spiller som Marcus Midtgaard var helt outstanding i første halvleg i dag, så der findes kvalitet i holdet. Vi skal bare sørge for at få det til at holde over 60 minutter, siger Jonas Wille.

Mors-Thy har fem point op til en slutspilsplads.