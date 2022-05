Slaget om Vendsyssel kan få store konsekvenser

HJØRRING:Der er mere end blot tre point på spil, når slaget om Vendsyssel skal stå i Hjørring søndag eftermiddag.

Fælles for begge klubber er, at de har en skidt oplevelse med i bagagen. Her tænkes ikke på den vedvarende snak om forholdene i Jammerbugt FC - nej det er mere det nylige 0-3-nederlag mod HB Køge, der fylder og har fyldt i spillertruppen i ugens løb.

- Det er klart, at vi i vores situation har brug for at revanchere os, og det kan vi passende gøre ved at vinde over Vendsyssel. Vi går på banen med en god tro på en sejr, fordi vi netop vandt det seneste møde, siger Sead Gavranovic, der refererer til Jammerbugts 2-1-sejr i det seneste opgør.

- Vi har en klar plan for, hvordan vi skal gribe kampen an. Det handler om, at vi får løbet en masse meter. Vi skal have aktiveret vores dygtige offensive spillere, og så vil vi gerne spille os til initiativet i kampen. Vi er bedst, når vi har bolden. Vi er ikke så gode til at forsvare dybt, konstaterer Sead Gavranovic, der godt kan regne med modstand, når det gælder om at få lov til at diktere kampens gang.

- Vi har også noget, vi skal ud at bevise. Der skal først og fremmest meget mere energi ind i vores præstation, hvis det skal blive bedre end i de seneste kampe, siger Zander Hyltoft.

VFF-spilleren, der har en fortid i Jammerbugt, tror på, at man har midlerne til at vinde søndagens kamp.

- For os handler det først og fremmest om, at vi skal være i stand til at udføre vores plan og aftaler. Det kræver, at vi lægger mere energi i præstationen, og det bliver helt klart nøglen for os, siger Zander Hyltoft.

Han er helt med på konditionerne for lokalbraget.

- Hvis vi vinder er vi ikke reddet, men vi er i hvert fald godt på vej mod det, og det vil være et stort skridt. Det er helt klart, siger Zander Hyltoft.

Omvendt kan Sead Gavranovic også sagtens se skriften på væggen.

- Fremad Amager fik point igen, så vi skal gerne ud og vinde. Det vil også betyde, at vi med en sejr kan hive Vendsyssel sådan rigtigt med ind i nedrykningskampen, og det vil vi meget gerne, siger Gavranovic.

Der er kampstart klokken 14.