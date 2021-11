Slagkraftigt DM kan holde velkendt bokser ude af Pandrups julestævne

BOKSNING:Når Frederik Lundgaard Jensen søndag går i ringen mod Rasmus Mikkelsen i DM-finalen i 60 kg-klassen i Gilleleje, kan nordjyden sikre sin 12. DM-titel i streg. Men det har ikke været en nem vej til finalen for den 25-årige bokser.

Lørdag skulle han således syes for et cut i det ene øjenbryn, mens han dagen forinden blev limet i det andet. Det var således en markant del af lørdagens semifinale mod Michael Moberg fra Vollsmose Boxing, at nordjyden allerede havde en flænge i øjenbrynet med sig.

- Han vidste jo godt, at jeg havde fået et cut dagen før, så han prøvede at være farlig med hovedet. Han ville have det til at gå op, så jeg kunne blive stoppet på en skade, forklarer Frederik Lundgaard Jensen.

Det endte dog med en klar sejr til bokseren fra Pandrup-egnen, der i finalen forventer en lidt anderledes tilgang trods to cuts på to dage. Her venter Rasmus Mikkelsen fra aarhusianske FAK.

- Han er lidt mere samme statur som mig, hvor de andre var nogle små, tætte boksere. Det er jeg ret glad for. Der skal ikke meget til med det grimme cut, men chancen for, at det sker igen mod ham, er trods alt mindre end med de to andre. Det er jeg glad for, og jeg er ret sikker på at vinde, hvis jeg ikke stoppes på grund af en skade, siger han.

Skaderne fra henholdsvis kvartfinalen og semifinalen ved DM kan dog betyde, at Frederik Lundgaard Jensen misser en stor dag for enhver Pandrup-bokser.

Selvom han nu er flyttet til København og bokser for Herlev Boxing, er tilhørsforholdet til barndomsklubben Pandrup fortsat stærkt. Han havde således sagt ja til at bokse ved det traditionsrige julestævne i Aabybro, som Pandrup Bokseklub står for.

- Det var meningen at bokse til julestævnet, men jeg er ikke sikker nu. Jeg har måske brug for noget ro. Det er ærgerligt. Jeg havde ellers lige aftalt det med Pandrup, fordi de gerne ville have mig til at bokse til stævnet, fortæller Frederik Lundgaard Jensen.

Det er ellers ikke meget, som man har set til den 25-årige bokser, siden han glippede OL-kvalifikationen i foråret.

- Jeg holdt lidt pause, fordi jeg havde brækket pegefingeren. Den er stadig ikke helt god, men når jeg sparrer, mærker jeg ikke smerten mere. Den er ikke så bevægelig, men den er heller ikke øm, fortæller han.

Selvom målet om at repræsentere Danmark i Tokyo ikke blev indfriet, har Frederik Lundgaard Jensen fortsat ambitioner om at bevise sit værd i ringen.

- Jeg føler mig stærk og god for tiden. Lige nu vil jeg gerne vinde det hele til EM næste år, og så kigger jeg ikke længere frem end det, lyder det fra ham.

Pandrup-bokseren Jonas Jakobsen vandt lørdag DM-finalen i U19’s 54 kg-klasse. Søndag er hans tvillingebror, Magnus Jakobsen i finalen for U19’s 57 kg-klasse.

Den tidligere frederikshavnerbokser Enoch Mbilizi vandt lørdag sin semifinale i 67 kg-klassen over Christian Overgaard fra AK Jyden Aalborg. Lindholm Bokseklubs supersværvægtsbokser, ukrainske Nikolay Poddubnyy, skal ligeledes i DM-finalen for eliteherre.