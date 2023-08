Sløj nordjysk ligastart: Hattrick af nederlag

Tre af de otte hold i kvindernes bedste fodboldrække, Gjensidige Kvindeligaen, er nordjyske, men ingen af dem formåede at få point ud af premiererunden.

Fortuna Hjørring har som altid ambitioner om at række ud efter mesterskabet, men det projekt fik lørdag en skidt start under den nye cheftræner Lene Terp.

Vendelboerne var på besøg hos FC Nordsjælland på kunstgræsset i Farum, og hjemmeholdet var klart bedst og vandt 2-0.

Nordsjællændernes første scoring var en decideret foræring af målmand Freja Thisgaard, der på forunderlig vis formåede at bokse et ordinært hovedstød op i eget nettag. Siden dræbte hjemmeholdet kampen fem minutter før tid, hvor Fortuna-keeperen til gengæld var chanceløs.

Ligeledes lørdag tog FC Thy-ThistedQ imod de danske mestre fra HB Køge, men selv thyboerne tabte 0-1, havde de dog ganske stor ære af opgøret. Afgørelsen faldt efter et indlæg, som resulterede i et klumpspil foran målmand Maja Bay Østergaard, og til sidst havde gæsterne held med at skrabe bolden over stregen.

Selvom HB Køge var bedst i kampen, så kunne FC Thy dog sagtens have taget et overraskende point, for i slutfasen pressede de på og havde flere muligheder for at udligne.

Abby Boyan (tv.) scorede to gange i sin officielle debut for AaB, men det gav ikke point mod Brøndby. Foto: AaB Fodbold

Tredje ben i den nordjyske kvinderaket er nyoprykkede AaB, der søndag var på en svær opgave i Brøndby. Her så det ud til, at chancen for aalborgensiske point hurtigt forduftede. Efter 11 minutters spil havde de gule fra vestegnen allerede scoret to gange, og det blev 3-0 efter 40 minutters spil.

Kort inden pausen fik den nye amerikanske midtbanespiller Abigail Boyan dog reduceret for AaB, og efter knap en times spil skabte hun for alvor håb med en scoring smukt sat ind helt oppe i målhjørnet.

Brøndby fik dog punkteret kampen efter 81 minutters spil med målet til 4-2, og dermed måtte AaB nøjes med at registrere et hæderligt nederlag på en svær udebane.