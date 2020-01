Slog ikke til i AaB - nu er han solgt for 33 millioner

FODBOLD:Han blev ikke nogen stor succes i AaB, men nu er den 25-årige peruvianske landsholdsspiller Edison Flores blevet solgt for godt 33 millioner kroner.

Det er D.C. United i den amerikanske MLS-liga, der har købt offensivspilleren i den mexicanske klub Monarcas Morelia. Det er det største transferbeløb, som Washington-klubben nogensinde har betalt.

AaB hentede i sommeren 2016 Edison Flores for et mindre millionbeløb. To år senere forlod han superligaklubben uden at have fået det helt store gennembrud.

I august 2018 blev Edison Flores derfor solgt videre til Monarcas Morelia i Mexico, og AaB endte trods alt med at tjene penge på den 25-årige peruvianer - selvom hans klub i hjemlandet skulle have en pæn del af transferkagen. Alene Flores' deltagelse ved VM i Rusland sikrede AaB 1,5 millioner kroner i kompensationspenge.