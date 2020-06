Slutspillet er ikke ligegyldigt for Jammerbugt: - Vi er sultne

FODBOLD:Lørdag er ventetiden forbi for 2. divisionsspillerne i Jammerbugt FC, der endelig bliver sluppet løs i en udekamp mod Avarta.

Slutspillet i 2. division er dog blevet forkortet af coronakrisen, så forude venter kun seks kampe. Jammerbugt åbner slutspillet på sidstepladsen og er langt fra at kunne komme i spil den oprykningsgivende førsteplads, men Jammerbugt-træner Bo Zinck har ikke svært ved at finde motivationen.

- Vi kan vel nå op på tredje- eller fjerdepladsen. Det giver os flere tv-penge, og det vil se bedre ud. Vi kan ikke nå at rykke op, men efter så mange måneders pause er der en sult, der gør, at man i hvert fald ikke har kunnet mærke noget på vores trup, siger Bo Zinck i NORDJYSKE Mediers podcast Ripodsten.

Han er dog spændt på hans holds niveau før dagens kamp mod Avarta.

- For første gang har vi slet ikke noget indtryk af noget som helst eller nogen som helst, men under normale omstændigheder skal vi kunne spille lige op med fem af de seks hold, vi skal møde. Helsingør er sikkert et niveau over os, men de skal til Jammerbugt i sidste runde, og det kan være et træls sted at komme, hvis vi skruer op for vejr og vind, siger Bo Zinck, der dog slår fast, at han også vil bruge slutspillet på at se hele sin trup an.

- Vi er heldige med, at programmet er så tæt, at vi skal rotere en masse. Vi kommer til at se alle i kamp, så vi får et godt billede i forhold til næste sæson, men der er ingen tvivl om, at når vi tager til Avarta på lørdag, så kommer vi med alt, hvad vi har. Jeg gider ikke køre til Rødovre en lørdag morgen klokken 7 for at tabe 0-3. Så skal de i hvert fald være langt bedre end os. Fra vores side kommer der til at blive givet fuld gas, siger Bo Zinck.

