Slutspurt var ikke nok for EH Aalborg

AABENRAA: Sæsonens første kamp for EH Aalborg blev et hårdt opgør, hvor point så meget urealistisk ud efter pausen. SønderjyskE vandt hjemme med cifrene 28-26 over nordjyderne.

Med pausestillingen 18-11 var det op ad bakke for EH Aalborg. Men den nye træner, Søren Fisker, fik sine tropper på plads til anden halvdel af kampen.

- Vi skal lære af første halvleg og være mere klar og parat til opgaven, vi får. Men omvendt er det nogle gange sådan, at man bare skal putte boldene i kassen. Det lyder simpelt, men havde vi gjort det, var det et helt andet forløb. Ellers er jeg tilfreds med, at vi får løftet os så meget, at vi får mulighed for point, siger Søren Fisker.

Med seks mål toppede Kristina Bille mållisten for EH Aalborg.