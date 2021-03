Småskadet teenager blev afgørende i Aalborg Håndbolds comeback: - Det var formidabelt

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold trodsede nærmest alle odds, da nordjyderne onsdag aften besejrede Skjern Håndbold og dermed rykkede op på førstepladsen i HTH Herreligaen.

På tilskuerpladserne sad anfører René Antonsen med gips på sin brækkede hånd, og tirsdag efter den afsluttende træning blev viceanfører Henrik Møllgaard sendt i isolation, fordi værelseskammeraten fra sidste uges landsholdslejr Hans Lindberg fik konstateret coronavirus.

I den decimerede udgave balancerede Aalborg Håndbold på kanten af et nederlag til Skjern, men på de sidste ni minutter blev 24-28 vendt til en sejr på 32-29.

- Jeg ved faktisk ikke, hvor vi fandt kræfterne. Før kampen havde vi talt om, at vi bare måtte give alt, for vi vidste godt, at vi med vores bemanding ville blive udsat for nogle uvante opgaver, men jeg er virkelig stolt over den måde, vi greb det an på. Det kan vi alle sammen være glade for, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Hans hold var til onsdagens kamp trods alt forstærket af, at Simon Gade, Benjamin Jakobsen, Magnus Saugstrup og Lukas Sandell atter var til disposition efter at have været ramt af coronavirus, og især sidstnævnte gjorde en fremragende figur med ni scoringer.

- Det var godt at komme i gang igen og få en sejr, men det var hårdt. Jeg havde tre-fire dage med hovedpine og feber, men efter det har jeg mærket det mest ved, at min lugte- og smagssans er forsvundet og endnu ikke er kommet tilbage. Kroppen har også føltes meget træt, men som sagt var det godt at komme i gang igen, selv om jeg var træt til sidst, siger Lukas Sandell.

Da Aalborg Håndbold satte slutspurten ind mod Skjern, var det blandt andet takket være den unge stregspiller Valdemar Hermansen, der scorede tre gange i slutfasen.

- Det var bare flot af Valdemar at gribe chancen på den måde. Han vrikkede om på foden i mandags, så han måtte humpe igennem træningen i går, men det bed han bare i sig. Det var formidabelt, siger Stefan Madsen.

Da GOG onsdag tabte til SønderjyskE, er Aalborg Håndbold nu på førstepladsen i HTH Herreligaen i kraft af, at de er bedre i det indbyrdes regnskab. GOG har dog en kamp i hånden og skal i de tre sidste tre runder spille to gange mod Fredericia og en enkelt gang mod Skanderborg.

Aalborg Håndbold skal tirsdag møde TMS Ringsted, før det i sidste runde gælder TTH Holstebro. Går alt vel, bliver de kampe med Henrik Møllgaard på holdet.

- Han skal testes i morgen og lørdag, og går det, som vi håber, kan han være til træning igen på søndag, fortæller Stefan Madsen.