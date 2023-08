Smilet er tilbage hos AaB-skurk: - Alle interviews bliver sjovere fremover

I fredags stod han brødebetynget og undskyldte for det røde kort, han pådrog sig i slutfasen af AaB's 1-1-kamp i Helsingør. Tirsdag aften var smilet dog tilbage hos AaB-angriberen Tim Prica.

- Jeg tror, at alle interviews, jeg skal lave fremover, bliver sjovere, end det jeg skulle lave efter kampen i fredags, siger svenskeren, der lavede fire kasser i 1. divisionsholdets pokalsejr på 8-0-sejr over Egen UI fra Jyllandsserien.

- Jeg kunne vel godt have lavet endnu flere mål, men det var i hvert fald dejligt at få sat nogle kasser ind og få en positiv følelse tilbage i kroppen igen, forklarer Tim Prica.

Han må stå over i AaB's to næste kampe mod Næstved og Hillerød i 1. division, fordi han her afsoner to karantænedage.

- I stedet må jeg arbejde benhårdt i de kommende uger på træningsbanen for at styrke mine aktier i forhold til spilletid. Samtidig skal jeg hjælpe med at give noget god energi til holdet, og det kræver Oscar (Hiljemark, cheftræner, red) også af os alle. Ellers kan man lige så godt blive hjemme, forklarer Tim Prica.

Tim Prica må se AaB's to næste kampe fra tribunen, da han har karantæne i 1. division. Foto: Bente Poder

Benhårdt arbejdede spillerne fra Egen UI også i tirsdagens pokalkamp, der blev set af 1750 tilskuere - heraf et par hundrede med AaB-kasket på.

- Det var helt magisk at spille den her pokalkamp i dag. Vejret og tilskuerne var topklasse, og vi mødte stadig et hold, der udfordrede os ved at kæmpe helt vildt for alle bolde, roser den svenske angriber.

Selvom sønderjyderne altså fik en øretæve, var jyllandsserieholdets anfører, Jacob Steensbeck-Vest, også i godt humør efter kampen.

- Jeg tror, det var en god oplevelse for alle i lokalområdet. Det var supersjovt at prøve at møde et så ekstremt dygtig hold som AaB's, som man jo nærmest stadig ser som et superligahold.

- Det var bare stort at spille mod alle dem, man normalt ser på tv, og det var ret vildt at se Louka Prip hakke et frispark op i målhjørnet på den måde, roser Egen-spilleren om en af AaB's otte scoringer i pokalkampen.

