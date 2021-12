Smitten har også ramt Aalborg Håndbold: Nytårskampe kan være i fare

HÅNDBOLD:Da Aalborg Håndbolds spillere og ledere stod op onsdag morgen, var det med udsigt til, at der onsdag aften ventede en udekamp mod TTH Holstebro, men de planer blev ændret godt 10 timer før kampstart.

Coronasmitten har nemlig spredt sig hos TTH Holstebro, og derfor er kampen nu udsat på ubestemt tid.

- Jeg fik et opkald fra Dansk Håndbold Forbund i formiddags, hvor de fortalte, at seks spillere i TTH Holstebro var smittede, og kampen derfor er udsat, lyder det fra Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Meget tyder dog på, at smitten nu også har spredt sig i Aalborg Håndbolds trup.

- Det ser ud til, at vi er blevet ramt, men vi mangler stadig nogle testresultater, så om det er få eller mange, der er ramt, får vi først svar på senere, siger Jan Larsen.

De testresultater kommer til at afgøre, hvorvidt hjemmekampen mod Ribe-Esbjerg 27. december kan gennemføres som planlagt.

- Vi må erkende, at der er en risiko for, at den også skal udsættes, men vi må se, hvordan de næste dage forløber, siger Jan Larsen.

30. december er der programsat en udekamp mod GOG. Fynboerne er dog også ramt af coronasmitte og har fået udsat onsdagens kamp mod Skanderborg-Aarhus. I værste fald skal Aalborg Håndbold dermed finde nye datoer til tre ekstra kampe, når HTH Herreligaen genoptages i februar ovenpå EM-slutrunden.

- Det er os og GOG, der virkelig er spændt for, fordi vi er med i de europæiske turneringer, så det bliver svært at finde terminerne. Men vi er vant til at finde løsninger, og det må vi også gøre her. Det vil være fuldstændigt uansvarligt over for spillerne at spille 20 kampe på to måneder, og det kan også være praktisk umuligt, fordi vi udover at skulle spille hver tredje dag, også har nogle lange udebaneture i Champions League.

- Vi må sætte os ned og finde en løsning med Divisionsforeningen, men det er ingen hemmelighed, at det ser tungt ud lige nu, siger Jan Larsen.

Indtil andet er bevist er det dog udgangspunktet, at Aalborg Håndbold skal i kamp igen 27. december, og onsdagens udsatte kamp gav trods alt mulighed for en lille juleferie.

- Spillerne er sendt på det, der vel minder om en forlænget weekend. Jeg håber, at de har mulighed for at komme lidt ned i gear og mærke lidt julestemning, og så må vi se, hvad der venter på den anden side.

- Jeg håber, at vi får mulighed for at spille, og jeg skal heller ikke lægge skjul på, at vi gerne ville have spillet i dag, så vi kunne få vist et andet udtryk end det, vi viste i anden halvleg i lørdags, siger cheftræner Stefan Madsen med henvisning til 30-36-nedturen mod Bjerringbro-Silkeborg.