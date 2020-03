Snarlige kontraktudløb bekymrer ikke Hobro-sportschef

FODBOLD:Onsdag sendte Divisionsforeningen en meddelelse ud om, at landets tre bedste rækker er udsat på ubestemt tid - men man bestræber sig på at færdiggøre rækkerne inden 30. juni.

Datoen passer med, at professionelle fodboldkontrakter i Danmark med snarligt udløb løber frem til 30. juni. I tilfælde af de danske rækker må skubbes ind i juli, som ifølge Divisionsforeningen-direktøren Claus Thomsen om nødvendigt kan ske, kan kontrakter nemlig blive et problem for klubberne.

Eksempelvis i Hobro IK, hvor stamspillere som Jonas Brix-Damborg og Rasmus Minor har kontraktudløb. Derudover står Nicholas Gotfredsen og Alexander Molberg også med en slutdato på kontrakten med Hobro, der siger 30. juni.

- Det er jeg ikke bekymret for lige nu. Det tror jeg, at Divisionsforeningen i så fald løser i samarbejde med Spillerforeningen, siger sportschef Jens Hammer.

Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg har kontraktudløb. Men der kan komme kampe på den anden side af kulturbærerens nuværende kontrakt. Arkivfoto: Henrik Bo

Hobro-chefen ser det dermed som et mindre problem, hvis juli skulle tages i brug af de danske ligaklubber for at afgøre sæsonen.

- Det kunne for eksempel være en aftale om at forlænge de nuværende kontrakter med en måned, siger han.

Perioden uden kampe betyder også, at de danske klubbers økonomi berøres. I Hobros tilfælde ville kontraktforlængelser alligevel ikke komme på tale, før klubbens rolle som nedrykningstruet var afgjort.

- Vi er ikke nået så langt endnu. Mange af spillerne vil også gerne se, hvilken række vi spiller i, inden de tager stilling til den slags, lyder det fra Jens Hammer.