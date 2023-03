Sneen får Hobro IK til at udsætte kamp

HOBRO:Der bliver ikke kamp i 1. division i fodbold fredag aften på DS Arena i Hobro.

De kraftige mængder sne, der i ugens løb er faldet over grønsværen, betyder, at hjemmekampen mod topholdet Hvidovre IF er udsat til søndag.

Vejrudsigten gør dog ikke Hobro IK optimistiske i forhold til at få DS Arena klar til kamp i weekenden, og derfor har klubben fået dispensation til at afvikle duellen mod Hvidovre på kunstgræsbanen ved siden af stadion.

Det nye kamptidspunkt under mere interimistiske forhold er søndag 12. marts klokken 13.