Snekaos bremser Fortuna Hjørring i Champions League

FODBOLD:Fortuna Hjørrings regerende danske mesterhold skulle onsdag kl. 13.00 have mødt slovenske Pomurje på i udebane i Champions League, men det satte vejrliget en stopper for.

Det sneede kraftigt op til kampstart, så banen var dækket og linjerne umulige at se for spillere og dommere. Da vejrudsigten samtidig lover sne helt frem til torsdag formiddag, blev kampen udsat.

Ifølge Fortuna Hjørring vil man i stedet forsøge at få gennemført det første opgør i 1/16-finalen torsdag kl. 13.00. Alternativt risikerer vendelboerne forgæves at være fløjet til Slovenien i et chartret fly.

Efter planen skal de to hold spille returkamp i Hjørring på onsdag 16. december.