Snekaos udsætter Aalborg Håndbolds Champions League-brag

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold skulle onsdag aften have mødt ungarske Pick Szeged med kampstart kl. 18.45 i Gigantiums Sparekassen Danmark Arena. Men snekaos i Aalborg betyder, at Champions League-kampen nu er udsat i to timer.

Årsagen til forsinkelsen er, at både flere spillere og officials sidder fast i trafikken og endnu ikke er nået frem i Gigantium.

Der er næsten udsolgt til håndboldkampen (5000 tilskuere), men mange når formentlig ikke frem.

Opdateres....