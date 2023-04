Søndag venter sæsonens hårdeste periode for Pirates

AALBORG:Aalborg Pirates fik en flyvende indledning på DM-finaleserien mod Herning Blue Fox, da den første finalekamp endte med aalborgensisk sejr på hele 6-0.

Mens publikum i Sparekassen Danmark Isarena var godt oppe at køre efter sejren var en kendsgerning, var der mere afmålt glæde i piraternes omklædningsrum.

- Det var dejligt, men i sidste ende er det jo bare et stik ud af fire. Det var skønt at vinde den første kamp, men der venter nogle rigtigt hårde kampe, siger Lasse Bo Knudsen.

Kampen var reelt afgjort tidligt i tredje periode, og fra det punkt, så det ud som om flere Herning-spillere havde taget Lasse Bo Knudsens nummer, for han var flere gange i fysisk infight med Blue Fox-spillere, men det passer den kontante Pirates-back glimrende.

- Det gør mig ikke noget. Det er gi' og ta', og det er sådan ishockey skal være. Det kommer mere ind i spillet i de her kampe, og det er fint, at vi får lov til det af dommerne, siger Lasse Bo Knudsen, der var ved at tage sig en svingom med en Herning-spiller, da Julian Jakobsen bragte Aalborg på 5-0 i fredagens 6-0-sejr.

- Jeg nåede faktisk lige at se Julian score. Jeg blev lidt frustreret over, at han kørte ind i mig, fordi jeg ikke havde pucken. Så begyndte vi at bokse lidt til hinanden, men det er fint nok, for jeg kunne trods alt bare køre over og juble med de andre.

Lasse Bo Knudsen er en af relativt få Aalborg Pirates-spillere, der har fysikken som et af sine varemærker på isen. Derfor er det af mange forventet, at Herning vil have en fysisk overhånd i finaleserien. Det så dog ikke sådan ud, da de to hold tog første livtag med hinanden.

- Det fysiske spil kommer til at fylde meget i de kommende kampe. Især med tanke på måden som de har mødt os tidligere på sæsonen. Der var det meget fysisk. Det handler om at stå i mod og give tilbage af samme skuffe, siger Lasse Bo Knudsen, der også peger på gode beslutninger som en anden vigtig faktor til de kommende kampe.

- Vi skal vide, hvornår vi skal gøre hvad. Hvornår vi skal spille kreativt, og hvornår vi skal forsøge at spille simpelt. Det er en balance, men vi ramte den i hvert fald i den første kamp, siger Lasse Bo Knudsen.

Han forventer, at der venter Aalborg Pirates et sandt stormvejr, når piratskibet søndag sætter sejl i Herning.

- Det bliver hårdeste første periode i hele sæsonen. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, for de kommer med alt, hvad de har fra start, og det skal vi være klar til at møde, siger Lasse Bo Knudsen.