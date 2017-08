Søndergaard: Jeg kunne have gjort det bedre

AALBORG: Den tidligere træner for AaB, Lars Søndergaard, langer ud efter sin tidligere klub i onsdagens udgave af BT.

Avisen har talt med Lars Søndergaard, der mener, at AaB ikke er kommet videre, siden han var træner for den nordjyske superligaklub.

Han kalder AaB’s situation for bekymrende.

- Det er jo ikke et hold, der vinder en masse kampe i øjeblikket, siger han til BT.

Fik ikke lang snor

BT spørger Søndergaard, om han mener, han kunne have præsteret bedre end holdets nuværende træner, Morten Wieghorst.

Søndergaard svarer blandt andet, at det kunne han.

- Men jeg synes ikke, jeg fik særlig lang snor, siger han til BT og tilføjer, at han ikke mener, han fik megen kredit for de første år i klubben, hvor resultaterne var gode.

Tænker på fremtiden

Lars Søndergaard fortæller i onsdagens udgave af BT, at han efter fyringen som træner for AaB ikke har haft lyst til at følge AaB’s kampe på stadion.

BT har talt med AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, som ikke ønsker at svare på Søndergaards ord om, at han ikke fik lang snor.

- Det er fortid. Nu tænker vi på fremtiden, siger han til BT.

Avisen citerer ligeledes Gaarde for at sige, at Morten Wieghorst forsætter som AaB-træner.