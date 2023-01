Søndergaard siger farvel til kvindelandsholdet efter VM

Danmarks kvindelandshold i fodbold skal have ny træner efter sommerens VM.

I en pressemeddelelse skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag morgen, at Lars Søndergaard stopper efter den forestående slutrunde, hvor Danmark er blandt deltagerne.

Søndergaard har været landstræner siden 2017 og får ikke nemt ved at sige farvel til jobbet.

- Jeg har haft en fantastisk tid, og det har været en stor ære at repræsentere Danmark. Det er en vemodig beslutning, og det er altid svært at finde det rette tidspunkt til at sætte punktum.

- Jeg stopper, fordi det føles naturligt, og fordi det giver mig en frihed efter VM til at overveje mine næste skridt. Jeg ser ikke et bedre tidspunkt at slutte af end efter et VM, siger han i meddelelsen.

Den nu 63-årige fodboldtræner har haft ansvaret for holdet i en begivenhedsrig periode.

Efter EM-sølvet i 2017 stoppede Nils Nielsen som træner og blev midlertidigt afløst af Søren Randa-Boldt.

Mens sidstnævnte var vikar, førte en konflikt mellem DBU og spillerne til, at en testkamp og den første VM-kvalifikationskamp mod Sverige blev aflyst, og Danmark blev siden taberdømt.

Søndergaard kom til i december samme år, men danskerne nåede ikke med til VM.

Både det coronaudsatte EM i 2021 og VM i 2023 formåede Søndergaard til gengæld at føre kvindelandsholdet til.

- Jeg er rigtig stolt over de resultater, vi har lavet sammen. Holdet bliver efterladt et godt sted, og jeg er sikker på, at der venter store oplevelser for holdet i fremtiden.

- Nu har jeg fuldt fokus på VM til sommer, som jeg glæder mig helt vildt til. Vi kommer til at give den alt, så vi får et mindeværdigt VM, siger han.

Fodbolddirektør Peter Møller skal nu i gang med at finde en ny landstræner.

Men først vil han sammen med landsholdet sige farvel til Søndergaard med manér. Den tidligere AaB- og Sønderjyske-træner har været med til at flytte dansk kvindefodbold, understreger Møller.

- Flere nye og unge, talentfulde spillere har fået deres gennembrud på landsholdet, og med fremadrettet, dynamisk og offensivt spil har Lars sammen med den øvrige stab og holdet leveret flotte resultater med kvalifikation til både EM 2022 og til det første VM for kvindelandsholdet i 16 år, konstaterer han.

VM spilles i Australien og New Zealand fra 20. juli til 20. august.

/ritzau/