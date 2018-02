Sønderjyske fyrer ishockey-cheftræner

ISHOCKEY: Sønderjyskes ishockeyherrer skal have ny cheftræner.

Lørdag meddeler klubben, at cheftræner Dan Ceman er fyret med øjeblikkelig virkning.

Årsagen er manglende resultater.

- Målsætningen er hvert år, at Sønderjyske skal spille med i toppen af dansk ishockey. Før denne sæson meldte vi ud, at målsætningen var deltagelse i den nye Final 4-pokalturnering og yderligere, at vi kvalificerede os direkte til DM-slutspillet og gerne blandt de fire øverste hold i Metal Ligaen, lyder det fra sportschef Kim Lykkeskov i en pressemeddelelse.

Sønderjyske har seks gange vundet DM, men ligger i år på niendepladsen med 20 point op til nummer fire.

I efteråret var holdet hårdt ramt af skader, og det gav cheftræneren nærmest umulige arbejdsbetingelser, medgiver sportschefen.

- Vi har derfor også vurderet overordnet på hele sæsonen så langt og ikke mindst på perioden fra december og frem til i dag, hvor truppen har været mere eller mindre intakt. Her har resultaterne ganske enkelt ikke levet op til forventningerne, og det har vi valgt at tage konsekvensen af nu, siger Kim Lykkeskov.

Siden 1. december har Sønderjyske spillet 20 kampe i Metal Ligaen. 14 er tabt og seks vundet.

Kim Lykkeskov træder nu selv ind i boksen og hjælper den nuværende assistenttræner Chris Straube "i den udstrækning, det er nødvendigt", til sæsonen er slut.

/ritzau/