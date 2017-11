Sønderjyske sender FCK ud i tovene

FODBOLD: FC København får sværere og sværere ved at genvinde mesterskabet.

Søndag blev Ståle Solbakkens mandskab nedlagt af Sønderjyske, der efter en stærk præstation vandt 3-0 i Haderslev.

Med 22 point efter 16 spillerunder er københavnerne kommet under pres i forhold til at holde sig inde i top-6, der senere på sæsonen skal kæmpe i mesterskabsspillet.

FCK indtager sjettepladsen og holder lige nøjagtig OB bag sig i kraft af en bedre målscore. Der skal derfor ikke mange flere pointtab til, før holdet risikerer at dumpe ud af det gode selskab.

Mod Sønderjyske kom de regerende mestre i problemer efter godt et minut, da målmand Robin Olsen dummede sig.

Den svenske landsholdskeeper, der netop har holdt Sveriges mål rent i to VM-playoffkampe mod Italien, ville bokse et Sønderjyske-indlæg over overliggeren.

Robin Olsen fik dog sendt bolden ind på tværstangen, så den dumpede ned foran Christian Jakobsen, der nemt kunne sparke Sønderjyske på 1-0.

Det blev endnu værre kort før den halve time, da bolden blev sparket ind i FCK-feltet, hvor Marc Pedersen snittede den i mål til 2-0.

Straks fra anden halvlegs start blev Kasper Kusk sendt på banen i stedet for Youssef Toutouh i en offensiv FCK-satsning. Senere kom også angriberne Martin Pusic og Carlo Holse på banen for FCK.

Gæsterne skruede op for presset, og det kastede chancer til Pieros Sotiriou og Pusic af sig. Angriberne var dog uden den nødvendige skarphed.

Med ni minutter tilbage faldt Carlo Holse om i straffesparksfeltet, men dommer Jakob Kehlet undlod at fløjte.

Kort efter tog Sotiriou bolden ned, men cyprioten måtte se Sebastian Mielitz i Sønderjyske-målet komme i vejen.

I stedet slog Troels Kløve til i den modsatte ende, da angriberen på et langskudsdrøn sendte bolden op i målhjørnet til 3-0.

Sønderjyske har 18 point på niendepladsen efter 16 spillerunder. FCK har 22 point på sjettepladsen.

Superligaen toppes af Brøndby, der har 33 point for 15 kampe. Brøndby møder senere søndag aften FC Nordsjælland./ritzau/