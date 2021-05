Søren Kjeldsen tror på sine chancer på nordjysk jord trods trist sæson

GOLF:Når golfturneringen Made in Himmerland slås i gang i Gatten torsdag, er det med 16 danskere på startlisten. Heriblandt er der tre nordjyder med i European Tour-turneringen, der i år vender tilbage efter sidste sæsons aflysning grundet coronapandemien.

Martin Leth Simonsen, Lucas Bjerregaard og Søren Kjeldsen er således fra Nordjylland. Sidstnævnte er den mest erfarne af nordjyderne, og den 46-årige har tidligere været tæt på at vinde den turneringen i den landsdel, som han er fra.

- Det har været et trist år for mig indtil videre, men jeg spillede godt ved den seneste turnering i England, og jeg har trænet godt de sidste par dage. Egentlig synes jeg, at pilen peger opad, siger Søren Kjeldsen om sin form.

Made in Himmerland Golfturneringen Made in Himmerland er en del af European Tour, der er den såkaldte world tour for Europa. Det er således den højeste hylde på vores kontintent, når det kommer til professionel herregolf. Siden 2014 har den danske European Tour-turneringen været en del af kalenderen. I år har den dog skiftet navn til Made in Himmerland, hvilket forankrer turneringen til anlægget i Gatten. Turneringen blev i fjor aflyst grundet coronapandemien, mens den i år afvikles på et lavere blus publikumsmæssigt. Der må således kun være 2000 mennesker til stede, hvilket har begrænset tilskuerne til at være sponsorer. VIS MERE

- Jeg har kæmpet meget fra tee, men resten af spillet har været okay. Nu føler jeg, at jeg driver den meget bedre, tilføjer han.

Der er en vis nordjysk beskedenhed i Kjeldsens ord. Man skal nemlig tilbage til marts for at finde seneste turnering, hvor han missede cuttet og dermed ikke kvalificerede sig til finalerunderne.

Det er altså i de seneste fem turneringer, at vendelboen har været med hele ugen. Men det er kun ved Saudi International og British Masters, at han har været tæt på toppen i år. Det kan muligvis ændres i Himmerland i denne uge.

- Jeg kan godt lide banen, og jeg synes, at den passer godt til mig. Generelt er vinden en stor faktor her, og det passer godt til mig. Så jeg håber på, at der blæser op. Banen tester hele vejen igennem baggen. Der er nogle lange par 4-huller, men der kan også tages mange chancer. Der er en god blanding, siger golfspilleren fra Brønderslev.

I 2015 var Søren Kjeldsen med i slutspurten om titlen ved turneringen, der indtil i år hed Made in Denmark. Dengang fik han en delt andenplads, og derudover har der været flere topplaceringer ved den danske European Tour-turnering.

Dermed er det ikke urealistisk, at den præcise veteran kan slå til i toppen. Men ved de tidligere år var det også med adskillige tusinder af danske golffans, som gav landsmændene rygvind.

- Vi er glade for at være her, og vi er glade for, at nogle sponsorer kan komme ind og kigge. Det skal nok blive fedt i år, men det er jo ikke, som vi er vant til. Der har altid været god opbakning her, og turneringen er kendt for at være en folkefest, siger Søren Kjeldsen.

- De udenlandske spillere snakker jo om, hvordan de aldrig har prøvet noget lignende, når de var her de tidligere år. Folkefesten er forhåbentligt tilbage næste år, siger han.

Selvom Søren Kjeldsen fik sin golfopdragelse i Brønderslev, bor han i dag på Sjælland, hvor han er medlem af The Scandinavian ved Farum. Lucas Bjerregaard fra Frederikshavn bor i Monaco, mens Martin Leth Simonsen er medlem af Aalborg Golf Klub og bor i Aalborg.