Søren P er stadig inde i billedet for Mors-Thy

HÅNDBOLD: Det helt store spørgsmål for næste sæsons ligatrup i Mors-Thy Håndbold er målmandsposten. Og svaret på, hvem der skal afløse Kasper Larsen, der skifter til Bjerringbro-Silkeborg, ser ud til at lade vente på sig.

- Vi arbejder hårdt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi skal have en mellem stængerne. Så vi kigger da, og der er også noget i kikkerten, siger Henrik Hedegaard, sportschef i Mors-Thy Håndbold.

Adspurgt om den tidligere MTH-keeper Søren Pedersen, der har kontraktudløb i Aalborg Håndbold, stadig er inde billedet, bekræfter Henrik Hedegaard, at han er det - men tilføjer:

- Der er flere inde i billedet. Vi kører med tre-fire emner.

- Det er en forbandet vigtig post, og man skal finde den rigtige. Med en markspiller har man 10-12 andre, der kan tage over, hvis en af dem en dag ikke lige har turen. Jeg ved godt, at man også har en anden målmand, men du kan jo se på Kasper (Larsen, red.), hvor vigtigt det er at have en god målmand. Men de hænger ikke på træerne. Der er mange klubber, der gerne vil have gode målmænd, siger MTH-sportschefen.