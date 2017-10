Søren Pedersen advarer mod hviderussere

HÅNDBOLD: Alt er stadig pivåbent i Aalborg Håndbolds Champions League-pulje efter tre spillerunder. Hele fem mandskaber - heriblandt det danske mesterhold og søndagens modstander fra HC Meshkov Brest - står noteret for to point inden opgøret i Jutlander Bank Arena.

Der skal formentlig otte point til - for at være sikker på at tage minimum en sjetteplads og dermed gå videre til ottendedelsfinalerne. I det regnestykke er en aalborgensisk sejr over de hviderussiske mestre inkluderet.

- Det er også vores erklærede mål at vinde den kamp, men det bliver på ingen måde let, siger Søren Pedersen.

At det bliver svært mod Meshkov Brest ved han alt om. Målmanden var for halvandet år siden med til at spille uafgjort på hjemmebane, da han sammen med Skjern mødte hviderusserne i ottendedelsfinalen i Champions League. Siden tabte vestjyderne returkampen med fire mål.

- Vi skal møde et stærkt internationalt hold, der vel har to landsholdsspillere på samtlige positioner og sågar har tre landsholdsmålmænd på holdkortet. Vi bliver også fysisk hårdt matchet, for det er nogle store drenge, siger målmand Søren Pedersen

I sidste sæson var Brest et mulehår fra at slå Flensburg-Handewitt ud af kvartfinalen i Champions League.