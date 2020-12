Sørensen ser frem til offensiv firkløver: - Vi har ofret defensivt for at kompensere

FODBOLD:Hobro kunne fredag gå på juleferie, da 1. divisionsklubben spillede 1-1 mod Kolding IF. Kampen bød på masser af chancer til hjemmeholdet på DS Arena, men det blev kun til én scoring fra nordjydernes side.

Derfor ærgrer det cheftræner Peter Sørensen, at klubben har manglet en håndfuld offensivspillere gennem hele efteråret.

- Vi har ofret noget defensivt for at kompensere for, at de spillere, der typisk skal bruge færre chancer for at score, ikke har været til rådighed, siger han med hentydning til, at holdets backs er sendt længere frem på banen i perioder af efteråret.

Pål Alexander Kirkevold, Ihmed Louati, Don Deedson og Oliver Thychosen er alle ude med skader.

- Vi kan tælle fire spillere, som vi ikke kunne bruge i efteråret. Edgar Babayan har også været hæmmet af coronaeftervirkninger, og det er han måske stadigvæk.

- Jeg er ret sikker på, at når vi får nogle af de spillere klar, kan vi lægge noget på vores spil. Det er der god grund til at tro, siger Peter Sørensen.

Kirkevold, Louati og Deedson forventes alle at starte med resten af truppen, når preseason går i gang i det nye år. Dermed er forhåbningerne på trænerbænken, at der er mere at skyde med, når foråret sættes ind, og Hobro skal kæmpe hårdt for at blive en del af oprykningsspillet.

- Det kan ske, at vi mister et par spillere fra nu til foråret, men jeg har svært ved at se, at vi er svækkede til foråret, slutter han.

Mathias Haarup stod for Hobros mål, da holdet fredag spillede 1-1.