Søvnløs Gedsted sigter mod Superliga eller udland

AALBORG:Det har været et par hårde og emotionelle dage for den nu tidligere AaB-spiller Casper Gedsted.

Søndag sagde han farvel til AaB i den meget omtalte playoff-kamp mod Viborg. Her brændte Casper Gedsted kampens største chance i overtiden, og dermed missede han en gylden mulighed for at blive matchvinder og få et perfekt punktum i AaB-trøjen.

- Der var ingen måde, jeg hellere ville have sluttet det her på end med et mål. Fansene har givet så meget hele sæsonen, så jeg ville så gerne have betalt tilbage, siger Casper Gedsted.

- Jeg har været i AaB i otte år. Jeg ved, hvor meget det mål ville have betydet for klubben og fansene, så jeg er så ærgerlig over, at jeg ikke fik scoret. Det er sådan livet er, og jeg må bare rejse mig igen, siger Casper Gedsted, der dog ikke fik sovet meget natten til mandag.

- Hele optakten var jo, at det var min afskedskamp. Jeg er så glad over den måde, som fansene tog afsked med mig på. Jeg er sindssygt stolt over, at jeg har været i stand til at kalde mig AaB-spiller. Som man sikkert kunne se på mit ansigtsudtryk, var det vanvittigt vemodigt at slutte sådan her, siger den unge fodboldspiller.

Nu skal han på klubjagt sammen med sin agent. Der er nogle helt klare kriterier, som skal opfyldes hos Gedsted, når der skal vælges ny arbejdsgiver.

- Det er klart spilletid, jeg jagter. Det er seniorerfaring, jeg er på udkig efter. Det er et og alt lige nu. For mig handler det om, jeg skal udvikle mig på den højest mulige hylde, siger Casper Gedsted.

Tidligere har Hobro været nævnt som en oplagt mulighed for Gedsted, men han vil ikke lægge sig fast på, hvilket niveau han ønsker at lande på. Til gengæld holdes alle muligheder åbne.

- Det kan være både ind- og udland. Jeg sigter efter det højest mulige niveau, hvor der er udsigt til noget spilletid. Sammen med min agent er jeg ved at finde ud af, hvad planen er. 1. division kunne sagtens være en løsning, men jeg vil heller ikke afvise, at det kunne være en anden superligaklub. Det er i hvert fald det, jeg sigter mod, siger Casper Gedsted.

Casper Gedsted er langt fra den eneste AaB-spiller, der forlader klubben denne sommer. Det er allerede offentliggjort, at Rufo og Jacob Rinne også er fortid på Hornevej. Alt tyder på, at Magnus Christensen og Rasmus Thelander også er væk, når AaB-truppen møder ind til første træning efter endt sommerferie.

I den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten gør vi status på den netop afsluttede AaB-sæson, der som bekendt ikke fik den afslutning, som hverken klubben eller fansene havde drømt om. Du kan finde Ripodsten i din foretrukne podcast-app.