Solbakken kritiserer nordjysk DBU-formand for vag Qatar-retorik

FODBOLD:Jesper Møller, som er formand for Dansk Boldspil-Union (DBU), er en svag leder, som har været alt for vag i sin kritik af Qatar, som i år danner ramme om verdensmesterskaberne i fodbold.

Det mener Ståle Solbakken, som i dag er træner for Norges landshold og tidligere har vundet adskillige trofæer som FCK-træner.

Solbakken langer i et interview med avisen B.T. ud efter Jesper Møller, som trods sin plads i bestyrelsen hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ifølge den norske landstræner ikke har fordømt Qatar i hårde nok vendinger.

- Jeg synes, at Jesper Møller er svag. Jeg synes, at han er svag i sin retorik. Jeg synes, at han er svag i sin fordømmelse, siger Solbakken.

Ifølge Jesper Møller var det afstemt med Danmark, da Norges fodboldforbund gik på talerstolen til en kongres i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og kritiserede VM-værtslandet.

Det giver Solbakken dog ikke meget for.

- Det er meget gratis for Jesper Møller at komme bagefter og sige, at "Lise sagde det med sine ord. Jeg ville sige det med mine ord". For mig er det et signal om, at "jeg er ikke helt med dig", siger han til B.T.

Ståle Solbakken henviser til Lise Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.

DBU har ved flere lejligheder udtrykt sig kritisk om Qatars VM-værtskab.

Blandt andet da den danske fodboldspiller Nadia Nadim påtog sig rollen som ambassadør for VM i Qatar.

- Jeg tror meget på dialogen og på at prøve at påvirke tingene. Også i Qatar i stedet for at boykotte og blive væk. Men jeg er meget imod, at man sympatiserer med og promoverer den slutrunde og prøver at bygge den op til noget, den ikke er, sagde Jesper Møller i begyndelsen af april.

Danmark er som det eneste nordiske land kvalificeret til slutrunden i Qatar. Her er holdet kommet i pulje med Frankrig og Tunesien samt enten de Forenede Arabiske Emirater, Peru eller Australien.

Den sidste puljedeltager bliver fundet i midten af juni.

/ritzau/